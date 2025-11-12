Swarovski-Krise: Jetzt attackiert Betriebsrat ÖGB

Seit 2007 fast 5000 Stellen abgebaut

Dabei haben die Mitarbeiter von Swarovski Beistand notwendig. Seit 2007 wurden laut AK in Wattens fast 5000 Stellen abgebaut. Die von vielen Seiten geäußerte Sorge um den Standort erscheint gerechtfertigt. Auch Höfler sieht Wattens in Gefahr. Zu den Vorwürfen aus dem Betriebsrat meint er: „Selbstverständlich sind wir als Produktionsgewerkschaft vor Ort und unterstützen.“ Die unterschiedliche Parteizugehörigkeit von Eder und Höfler dürfte in dem Streit wohl eine nicht unwichtige Rolle spielen.