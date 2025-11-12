Stellenabbau bei Voest: „Rückschlag für Region“

Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch ein paar Kilometer weiter in Kindberg ab: „Bereits im Sommer ist das Gerücht herumgegeistert. Jetzt geht sich der wirtschaftliche Verkauf einfach nicht mehr aus“, bedauert Stadtchef Christian Sander (SPÖ). Er hofft vor allem auf Sozialpläne seitens des Unternehmens, die etwa Standortwechsel anstatt einer Kündigung anbieten: „Es geht ja um Familien.“