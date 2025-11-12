Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bürgermeister besorgt

Stellenabbau bei Voest: „Rückschlag für Region“

Steiermark
12.11.2025 18:00
Karl Rudischer (li.) und Christian Sander sorgen sich um betroffene Familien.
Karl Rudischer (li.) und Christian Sander sorgen sich um betroffene Familien.(Bild: Krone KREATIV/Jürgen Fuchs, Christian Jauschowetz)

Gerüchte rund um den Stellenabbau bei der Voestalpine in Kindberg und Mürzzuschlag kursierten schon im Sommer durch die beiden Städte. Nun ist es Gewissheit, dass an den beiden Standorten zahlreiche Arbeitsplätze gestrichen werden. Die Stadtchefs sorgen sich vor allem um die Betroffenen. 

0 Kommentare

Der Abbau von insgesamt 340 Arbeitsplätzen an zwei obersteirischen Standorten der Voestalpine sorgt selbstverständlich auch bei der örtlichen Bevölkerung in Mürzzuschlag und Kindberg für Verunsicherung.

„Das ist natürlich bitter und ein großer Rückschlag für die Region, aber die Sorge und Unsicherheit zu den jetzt offiziellen Neuigkeiten gibt es ja schon länger“, sagt Karl Rudischer (SPÖ), Bürgermeister in Mürzzuschlag, auf „Krone“-Nachfrage.

Ihn beschäftigen vor allem die Schicksale der einzelnen Betroffenen: „Wenn die Gemeinde irgendwie helfen kann, dann werden wir das auch tun. Gemeinsam werden wir auch diese Situation hinkriegen“, zeigt sich Rudischer trotzdem optimistisch.

Zitat Icon

Wenn die Gemeinde irgendwie helfen kann, dann werden wir das auch tun. Gemeinsam werden wir auch diese Situation hinkriegen.

Karl Rudischer (SPÖ), Bürgermeister Mürzzuschlag

Bild: Jürgen Fuchs

Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch ein paar Kilometer weiter in Kindberg ab: „Bereits im Sommer ist das Gerücht herumgegeistert. Jetzt geht sich der wirtschaftliche Verkauf einfach nicht mehr aus“, bedauert Stadtchef Christian Sander (SPÖ). Er hofft vor allem auf Sozialpläne seitens des Unternehmens, die etwa Standortwechsel anstatt einer Kündigung anbieten: „Es geht ja um Familien.“

Lesen Sie auch:
Turbulenzen bei Voestalpine mit Hauptsitz in Linz
Steirische Standorte
Turbulenzen bei Voestalpine: 340 Stellen betroffen
12.11.2025

Die Hiobsbotschaft aus der Obersteiermark sorgt auch in Graz für Wirbel:„340 Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz und das in einer Zeit, in der viele ohnehin schon mit der massiven Teuerung zu kämpfen haben“, sorgt sich etwa KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler. „Der angekündigte Stellenabbau ist ein weiteres Signal für die abnehmende Wettbewerbsfähigkeit am Standort Steiermark“, heißt es IV-Präsident Kurt Maier. 

Porträt von Michaela Holzinger
Michaela Holzinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Ermittlungen laufen
Monate nach Eröffnung: Brücke in China kollabiert
Das NATO-Flugzeug ist in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan zerschellt.
Niemand hat überlebt
20 türkische Soldaten bei Flugzeugabsturz getötet
Der Supertaifun Fung-wong erschütterte eine Brücke massiv, als er am Sonntag auf die Philippinen ...
Wie aus Papier
Sturm bringt Hängebrücke heftig zum Schwanken
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
84.528 mal gelesen
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
84.365 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Niederösterreich
Kaufprüfgutachten positiv, trotzdem kein „Pickerl“
81.733 mal gelesen
Auch eine Beschwerde über die zentrale ÖAMTC-Stelle brachte bislang keine Einsicht oder Lösung: ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
807 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf