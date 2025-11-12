Knorr ruft jetzt beliebte Packerlsuppe zurück

Betroffen ist unter anderem das Produkt Knorr Kaiser Teller Waldpilz Suppe mit der Chargennummer 528219C93 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 04/2027. Diese Suppe wurde auch in Österreich verkauft. In Deutschland betrifft der Rückruf außerdem die Knorr Spaghetti Carbonara mit der Chargennummer L527822C93 und einem Mindesthaltbarkeitsdatum bis Ende Jänner 2027 – allerdings ausschließlich Ware aus dem Fabrikverkauf in Heilbronn.