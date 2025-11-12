Gewalt bei COP30
Bewaffnete Demonstranten stürmen Klimakonferenz
Mit Knüppeln bewaffnete Demonstranten sind am Dienstag auf der Klimakonferenz im brasilianischen Belém gewaltsam in den Veranstaltungsort eingedrungen.
Die Demonstranten stießen am Eingang mit Sicherheitskräften zusammen. Anschließend sei der Ort mit Tischen verbarrikadiert worden, berichtete Reuters. Ein Zeuge sah, wie ein Sicherheitsbeamter in einem Rollstuhl weggebracht wurde, während er sich den Bauch hielt.
Ein weiterer Beamter wurde mit einem Trommelstock am Kopf getroffen. Er erlitt eine Schnittwunde an der Stirn. Nach der Attacke zerstreuten sich die Demonstranten in alle Winde.
