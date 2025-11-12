Vorteilswelt
Gewalt bei COP30

Bewaffnete Demonstranten stürmen Klimakonferenz

Ausland
12.11.2025 00:19
Die mit Knüppeln bzw. Tischbeinen bewaffneten Demonstranten gerieten mit den Sicherheitskräften ...
Die mit Knüppeln bzw. Tischbeinen bewaffneten Demonstranten gerieten mit den Sicherheitskräften aneinander.(Bild: EPA/ANDRE BORGES)

Mit Knüppeln bewaffnete Demonstranten sind am Dienstag auf der Klimakonferenz im brasilianischen Belém gewaltsam in den Veranstaltungsort eingedrungen.

0 Kommentare

Die Demonstranten stießen am Eingang mit Sicherheitskräften zusammen. Anschließend sei der Ort mit Tischen verbarrikadiert worden, berichtete Reuters. Ein Zeuge sah, wie ein Sicherheitsbeamter in einem Rollstuhl weggebracht wurde, während er sich den Bauch hielt.

Ein weiterer Beamter wurde mit einem Trommelstock am Kopf getroffen. Er erlitt eine Schnittwunde an der Stirn. Nach der Attacke zerstreuten sich die Demonstranten in alle Winde.

Folgen Sie uns auf