Russen wollen in Istanbul um Frieden verhandeln

Unterdessen meldete die Ukraine einen Toten bei neuen russischen Drohnenangriffen. Ein 47-Jähriger sei bei einem Drohnenangriff im Kreis Synelnykowe in der südostukrainischen Region Dnipropetrowsk ums Leben gekommen. Der Gouverneur der Region, Wladyslaw Hajwanenko, veröffentlichte dazu in sozialen Medien Fotos von einem brennenden Gebäude. Es gebe auch Schäden an der Infrastruktur. Attackiert wurde auch die Stadt Pawlohrad.