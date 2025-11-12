„Jeder zweite Apfelsaft mit Konzentrat aus China“

Die heurige Obsternte ist ab sofort als Tafelobst und aromatischer Apfelsaft sowohl bei Direktvermarktern als auch im Handel erhältlich. Doch die Bauern plagen große Sorgen, die Lage ist mittlerweile dramatisch und bedenklich zugleich. Die „Krone“ weiß, was ihnen zu schaffen macht.
Der Tag des Apfels fällt immer auf den zweiten Freitag im November. Er steht somit unmittelbar bevor. Die Freude bei den heimischen Erwerbsobstbauern ist jedoch getrübt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.