Mit Heli ins Spital

Brennender Steirer (59) von Balkon gerettet

Steiermark
13.01.2026 08:01
Großeinsatz für die Feuerwehren in der Nacht auf Dienstag im Ennstal.
Großeinsatz für die Feuerwehren in der Nacht auf Dienstag im Ennstal.

Großeinsatz in der Nacht auf Dienstag für die Feuerwehren im steirischen Ennstal: In Gröbming brach in einem Einfamilienhaus Feuer aus. Der Bewohner konnte im letzten Moment vom Balkon gerettet werden.



Kurz vor 1 Uhr heulten am Dienstag in Gröbming (Bezirk Liezen) die Sirenen: In einem Einfamilienhaus in der Krahbergsiedlung war Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Haus bereits im Vollbrand, weshalb die Einsatzleitung weitere Wehren nachalarmierte. Letztlich standen insgesamt 86 Mann der Feuerwehr Gröbming, Gröbming-Winkl, Pruggern, Mitterberg, Lengdorf und St. Martin im Einsatz.

Kleidung in Flammen
Als die Feuerwehrleute ihre Arbeit aufnahmen, stand der Hauseigentümer am Balkon, seine Kleidung hatte, laut Christoph Schlüßlmayr vom Bezirksfeuerwehrverband Liezen, bereits Feuer gefangen. Mittels Leiter und unter schwerem Atemschutz konnte der 59-jährige Ennstaler gerettet werden. Er wurde mit Verbrennungen zweiten Grades und dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 14 ins LKH Salzburg geflogen.

(Bild: BFV Liezen)
Insgesamt 86 Feuerwehrleute standen im Einsatz.
Insgesamt 86 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

Die Brandbekämpfung gestaltete sich als herausfordernd: Zum einen musste eine Zubringerleitung für Löschwasser zum Gröbmingbach gelegt werden, zum anderen waren die Platzverhältnisse im Siedlungsgebiet äußerst eng. Dennoch konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. Die genaue Brandursache wird derzeit von der Polizei noch ermittelt.







