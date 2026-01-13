Brennender Steirer (59) von Balkon gerettet

Die Brandbekämpfung gestaltete sich als herausfordernd: Zum einen musste eine Zubringerleitung für Löschwasser zum Gröbmingbach gelegt werden, zum anderen waren die Platzverhältnisse im Siedlungsgebiet äußerst eng. Dennoch konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. Die genaue Brandursache wird derzeit von der Polizei noch ermittelt.