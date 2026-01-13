Formel-1-Revolution beginnt mit Motoren-Streit!

Große Reform bringt neue Autos

Der Motoren-Streit ist jedoch nur ein Teil der gewaltigen Reform, die 2026 auf die Formel 1 zukommt. Die Autos werden deutlich kompakter: Der Radstand schrumpft von 3,60 auf 3,40 Meter und die Breite von 2,00 auf 1,90 Meter. Gleichzeitig sinkt das Mindestgewicht um 40 bis 50 Kilogramm. Ein Formel-1-Bolide wird künftig somit etwa 750 Kilogramm wiegen.