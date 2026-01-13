50-Rennen-Plan im Weltcup? ÖSV-Stars zwiegespalten

Welche Bedeutung hat Gesamtweltcup noch?

Mirjam Puchner stellt sich die Frage, welche Bedeutung die Bezeichnung Gesamtweltcup dann noch habe, wenn man bei den Renneinsätzen Abstriche machen muss. „Ich verstehe, dass sie den Skisport etwas weltweiter vermarkten wollen. Aber die Frage ist dann für mich, wie attraktiv ist in Argentinien der Skisport? Natürlich, andere Sportarten gehen auch weltweit, aber ich weiß nicht“, meinte die Salzburgerin. Manuel Feller befürchtet doppelt ein Zuviel des Guten. „Wenn ich die Glotze einschalte und jeden Tag Skifahren sehe, schon einmal nicht. Und auch wegen des Verletzungsrisikos nicht.“ Mit dem, was der heutige Skisport an Vorbereitung und Engagement brauche, sei ein solches Pensum nicht stemmbar.