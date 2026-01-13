Einbrecher-Duo war in Wirklichkeit ein Brüderpaar

Alles nur gefälscht

Bei den Ermittlungen stellte sich allerdings heraus, dass ihre Ausweise perfekt gefälscht waren und dass es sich bei dem Duo in Wirklichkeit um ein serbisches Brüderpaar handelte. Der Ältere hatte wegen zahlreicher einschlägiger Delikte in seiner Heimat bereits eine dreijährige Haftstrafe abgesessen. Beide gehören offensichtlich zu international agierenden Tätergruppen, ist man beim Landeskriminalamt überzeugt. Die Brüder sitzen in Linz in U-Haft, die Erhebungen wegen weiterer Delikte laufen.