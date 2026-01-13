Einbrecher-Duo war in Wirklichkeit ein Brüderpaar

Nicht nur als böse Buben, sondern auch als Brüder entpuppte sich ein Gauner-Duo, das bei einem Coup verhaftet worden war. Die beiden Serben dürften zu einer internationalen Bande gehören. Die Ermittler fordern indes härtere Strafen, denn Einbruchsopfer würden oft lange unter den psychischen Folgen leiden.
Die Nachbarn hatten Alarm geschlagen, als sie die Lichtkegel von Taschenlampen im Garten einer Reihenhaussiedlung in Linz-Urfahr sahen: Am vergangenen Mittwoch gegen 17.15 Uhr konnte ein sportlicher junger Polizist zwei flüchtende Einbrecher fassen. Die beiden Verdächtigen gaben sich zunächst als ein Slowene (34) und als ein Kroate (27) aus.
Alles nur gefälscht
Bei den Ermittlungen stellte sich allerdings heraus, dass ihre Ausweise perfekt gefälscht waren und dass es sich bei dem Duo in Wirklichkeit um ein serbisches Brüderpaar handelte. Der Ältere hatte wegen zahlreicher einschlägiger Delikte in seiner Heimat bereits eine dreijährige Haftstrafe abgesessen. Beide gehören offensichtlich zu international agierenden Tätergruppen, ist man beim Landeskriminalamt überzeugt. Die Brüder sitzen in Linz in U-Haft, die Erhebungen wegen weiterer Delikte laufen.
„Die Urteile sind viel zu milde“
Sauer stößt den Kriminalbeamten freilich auf, dass Einbrecher selten hohe Strafen bekommen. Angesichts der psychischen Langzeitfolgen, unter denen viele Einbruchsopfer leiden, sei es dringend nötig, in puncto tatsächlicher Strafhöhe bei Verurteilungen nachzubessern, um die Täter abzuschrecken.
