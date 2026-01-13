Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geheimnis gelüftet

Einbrecher-Duo war in Wirklichkeit ein Brüderpaar

Oberösterreich
13.01.2026 07:00
Die beiden Gaunergeschwister haben einschlägige Kenntnisse. (Symbolbild)
Die beiden Gaunergeschwister haben einschlägige Kenntnisse. (Symbolbild)(Bild: Reinhard Holl)

Nicht nur als böse Buben, sondern auch als Brüder entpuppte sich ein Gauner-Duo, das bei einem Coup verhaftet worden war. Die beiden  Serben dürften zu einer internationalen Bande gehören. Die Ermittler fordern indes härtere Strafen, denn Einbruchsopfer würden oft lange unter den psychischen Folgen leiden.

0 Kommentare

Die Nachbarn hatten Alarm geschlagen, als sie die Lichtkegel von Taschenlampen im Garten einer Reihenhaussiedlung in Linz-Urfahr sahen: Am vergangenen Mittwoch gegen 17.15 Uhr konnte ein sportlicher junger Polizist zwei flüchtende Einbrecher fassen. Die beiden Verdächtigen gaben sich zunächst als ein Slowene (34) und als ein Kroate (27) aus.

Alles nur gefälscht
Bei den Ermittlungen stellte sich allerdings heraus, dass ihre Ausweise perfekt gefälscht waren und dass es sich bei dem Duo in Wirklichkeit um ein serbisches Brüderpaar handelte. Der Ältere hatte wegen zahlreicher einschlägiger Delikte in seiner Heimat bereits eine dreijährige Haftstrafe abgesessen. Beide gehören offensichtlich zu international agierenden Tätergruppen, ist man beim Landeskriminalamt überzeugt. Die Brüder sitzen in Linz in U-Haft, die Erhebungen wegen weiterer Delikte laufen.

„Die Urteile sind viel zu milde“
Sauer stößt den Kriminalbeamten freilich auf, dass Einbrecher selten hohe Strafen bekommen. Angesichts der psychischen Langzeitfolgen, unter denen viele Einbruchsopfer leiden, sei es dringend nötig, in puncto tatsächlicher Strafhöhe bei Verurteilungen nachzubessern, um die Täter abzuschrecken. 

Porträt von Christoph Gantner
Christoph Gantner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Jennifer Lawrence kam im Naked-Dress und legte den Wow-Auftritt des Abends hin!
Golden-Globes-Roben
Jennifer Lawrence stahl im Naked-Dress allen Show
Johanna Mikl-Leitner: „Wien hat einen jahrzehntelang gut funktionierenden gemeinsamen Weg ...
Gastpatienten-Streit
Mikl-Leitner fordert nun Millionen aus Wien zurück
82. Bauernbundball
Mikl-Leitner: „Heimat ist Teil unserer Identität!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
149.094 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
122.147 mal gelesen
Ausland
Junge Frau verzweifelt wegen Schnee vor Garage
114.310 mal gelesen
Pflegekraft Celina wollte eigentlich zu ihren Patienten, doch der Schnee machte ihr einen Strich ...
Mehr Oberösterreich
Geheimnis gelüftet
Einbrecher-Duo war in Wirklichkeit ein Brüderpaar
Krone Plus Logo
„Brutale Bedingungen“
Radprofi bejubelt ersten Titel bei Schnee und Eis!
Krone Plus Logo
Böse Vorwürfe in Traun
Mietshaus brannte: „Hier bereichert sich niemand“
Eisregen-Warnung:
Aufpassen, dass es keinem „die Haxen ausreißt“
Krone Plus Logo
Nach Hundetötung
Schießwütigem Jäger (84) droht ein Waffenverbot
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf