Welche Investitionen im Flachgau geplant sind
Ein „Krone“-Überblick
Was heuer im Flachgau (Salzburg) alles geplant ist – die „Krone“ gibt einen Überblick. Wo es möglich ist, kommt es zu umfangreichen Ausbauten bei der Kinderbetreuung. Der Unterschied zwischen finanzstarken und schwachen Gemeinden ist im Bezirk aber groß. Viele Ortschefs wollen mit Investitionen auch der heimischen Wirtschaft unter die Arme greifen.
Anif
Über ein neues Rüstlöschfahrzeug kann sich der Löschzug Niederalm freuen. Zudem plant Anif weitere Schritte bei der Kinderbetreuung und arbeitet am Energieleitbild, so Bürgermeisterin Gabriella Gehmacher-Leitner (KRÜ).
