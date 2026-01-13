Welche Investitionen im Flachgau geplant sind

Was heuer im Flachgau (Salzburg) alles geplant ist – die „Krone“ gibt einen Überblick. Wo es möglich ist, kommt es zu umfangreichen Ausbauten bei der Kinderbetreuung. Der Unterschied zwischen finanzstarken und schwachen Gemeinden ist im Bezirk aber groß. Viele Ortschefs wollen mit Investitionen auch der heimischen Wirtschaft unter die Arme greifen.