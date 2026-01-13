Vorteilswelt
Nach ICE-Todesschüssen

„Invasion durch Regierung“: US-Staat klagt Trump

Außenpolitik
13.01.2026 06:36
In den USA trafen sich landesweit Menschen, um zu protestieren und zu trauern.
In den USA trafen sich landesweit Menschen, um zu protestieren und zu trauern.

Vergangenen Mittwoch hat ein Beamter der US-Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis eine unbewaffnete Autofahrerin erschossen. Jetzt hat der Bundesstaat Minnesota, in dem Minneapolis liegt, eine Klage gegen die Trump-Regierung eingereicht.

0 Kommentare

Der Strom von ICE-Beamten in den von den Demokraten regierten nördlichen Bundesstaat in den vergangenen Tagen habe „uns weniger sicher gemacht“, sagte Minnesotas Generalstaatsanwalt Keith Ellison bei einer Pressekonferenz zur Bekanntgabe der Klage am Montag. Die Klage wurde wegen des harten Vorgehens der US-Einwanderungspolizei ICE gegen Migranten in dem Bundesstaat eingereicht. 

Ellison nannte das Vorgehen Washingtons „eine Invasion durch die Bundesregierung“. „Tausende schlecht ausgebildete, aggressive und bewaffnete“ Bundesbeamte seien „in unsere Gemeinden eingedrungen“, sagte der Generalstaatsanwalt. „Die offensichtliche gezielte Verfolgung von Minnesota wegen unserer Diversität, unserer Demokratie und unserer Meinungsverschiedenheiten mit der Bundesregierung ist ein Verstoß gegen die Verfassung und das Bundesrecht“, sagte er.

Die Autofahrerin Renee Good wurde vergangene Woche von einem ICE-Beamten erschossen.
Die Autofahrerin Renee Good wurde vergangene Woche von einem ICE-Beamten erschossen.

„Nicht die richtigen Orte“
Jacob Frey, der Bürgermeister von Minneapolis, wo am Mittwoch ein ICE-Beamter die unbewaffnete Autofahrerin Renee Good in ihrem Auto mit drei Schüssen getötet hatte, warf US-Präsident Trump vor, es auf Minnesota wegen seiner demokratischen Führung abgesehen zu haben. „Wenn das Ziel einfach wäre, Menschen ohne Papiere aufzuspüren“, wären Städte in Minnesota „nicht die richtigen Orte dafür“, erklärte Frey. Es gebe deutlich mehr Menschen ohne Papiere in den von den Republikanern regierten US-Bundesstaaten Florida, Texas und Utah.

Die tödlichen Schüsse in Minneapolis vergangene Woche hatten landesweit Proteste ausgelöst. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump stellt Good seit dem Vorfall als „inländische Terroristin“ dar, die von dem Beamten in einem Akt der Selbstverteidigung getötet worden sei, nachdem sie ihn „überfahren“ habe. Heimatschutzministerin Kristi Noem kündigte an, angesichts der Proteste hunderte zusätzliche Bundespolizisten nach Minneapolis zu schicken.

Weitere Staaten klagen
Der ebenfalls von den Demokraten regierte US-Bundesstaat Illinois, der ebenfalls in den Fokus des migrationsfeindlichen Kurses Trumps geraten ist, reichte am Montag eine ähnliche Klage gegen die US-Regierung ein.

Porträt von krone.at
krone.at
