Ungewöhnliche Szene

„Respektlos!“ Slot knöpft sich Szoboszlai vor

Fußball International
13.01.2026 07:54
Liverpool-Coach Arne Slot knöpft sich Dominik Szoboszlai vor.
Liverpool-Coach Arne Slot knöpft sich Dominik Szoboszlai vor.(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN )

Ungewöhnliche Szene trotz klaren Sieges! Beim 4:1-Erfolg von FC Liverpool gegen Barnsley FC in der dritten Runde des FA Cup geriet Dominik Szoboszlai in den Fokus und kassierte deutliche Kritik von Arne Slot.

Liverpool setzte sich an der Anfield Road souverän durch, Szoboszlai, Jeremie Frimpong, Florian Wirtz und Hugo Ekitiké trafen für die „Reds“. Doch ganz ohne Aufregung ging es nicht. Kurz vor der Pause schenkte Szoboszlai den Gästen mit einer kuriosen Aktion den Anschlusstreffer.

Was war passiert? Der ungarische Teamspieler hatte den Ball im eigenen Fünfer sicher, entschied sich aber für einen völlig unnötigen Pass mit der Ferse. Barnsleys Adam Phillips, selbst früher in der Liverpool-Akademie, fing den Ball ab und schob zum 1:2 ein. 

„Respektlos“
Barnsley-Coach Conor Hourihane sagte bei TNT Sports: „Ich glaube nicht, dass er das gegen Arsenal, Chelsea oder in der Champions League macht. Ehrlich gesagt war ich davon enttäuscht. Es war ein wenig respektlos. Ich freue mich für Adam, aber aus Sicht ihres Spielers war es respektlos.“

Lesen Sie auch:
Freude und Erleichterung bei den Liverpool-Spielern
FA Cup
Liverpool gegen Barnsley locker eine Runde weiter!
12.01.2026

Slot stimmt zu: „Eine seltsame Entscheidung“
Auch Liverpool-Trainer Arne Slot fand klare Worte. Mit Hourihanes Aussagen konfrontiert, sagte der Niederländer: „So etwas sollte man weder im FA Cup noch in einem Ligaspiel, Freundschaftsspiel oder Training machen. Das war eine seltsame Entscheidung. Ich werde mit Dom darüber sprechen.“

Szoboszlai entschuldigt sich
Der Ungar selbst reagierte einsichtig. Im TV-Interview nach dem Spiel entschuldigte sich Szoboszlai: „Sorry an das Team, ich habe es uns mit einem einfachen Fehler schwer gemacht. Aber so ist Fußball – wir machen weiter und sind eine Runde weiter.“

Liverpool trifft in der vierten Runde nun auf Brighton, zuvor wartet am Samstag in der Premier League noch Burnley.

Porträt von krone Sport
krone Sport
