Ekel-Burger für Häftlinge sorgt für Politikum

Beschwerde von „drei Trotteln“

Jetzt schoss der für den Knast verantwortliche Sheriff Richard Jones, ein Parteigenosse und Anhänger von Donald Trump, gegen die Kritiker zurück. In einem auf Facebook veröffentlichten Video (siehe unten) attackierte er die Politiker, die er als „die drei Trottel“ bezeichnete, und nannte deren Beschwerde „das Dümmste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe“. Mit vor Spott triefender Stimme fuhr er fort: „Dir schmeckt es nicht? Das hier ist nicht bei Mama oder Papa, die dir das Essen kochen. Das ist das Gefängnis. Und du bekommst das nur, wenn du Ärger machst.“