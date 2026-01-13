„Nicht wie bei Mama“
Ekel-Burger für Häftlinge sorgt für Politikum
Dieser Burger ist so grässlich, dass man ihn nicht einmal in der Isolationszelle verspeisen will. Die Rede ist vom gefürchteten „Warden Burger“, der speziell und ausnahmslos Häftlingen im Butler County im US-Bundesstaat Ohio serviert wird. Der wurde nun zum Politikum.
Für die Insassen der Haftanstalt ist es die absolute Höchststrafe: Wer sich nicht benimmt, kommt in Einzelhaft. Dort erwartet sie aber eine noch schlimmere Strafe: Sie bekommen nur den berüchtigten „Warden Burger“ zu essen.
Drei Politiker der Demokratischen Partei hatten am 6. Jänner einen Brief veröffentlicht, in dem sie das Butler County Jail ins Visier nehmen. Darin fordern sie das Ohio Department of Rehabilitation and Corrections auf, die Haftanstalt zu überprüfen. Ihre Vorwürfe: Dokumentierte Hinweise auf gefährliche, sich verschlechternde Zustände sowie Verstöße gegen „wichtige Standards“ zur Verpflegung, wonach alle Häftlinge grundsätzlich die gleichen Mahlzeiten erhalten müssen – es sei denn, es gibt medizinische oder sicherheitsrelevante Gründe.
Burger zu ekelhaft zum Verzehr
Ins Zentrum der Kritik rückte das sogenannte „Haftanstaltsleiter-Sandwich“, das nur Insassen in den Isolationszellen vorgesetzt bekommen. Dabei handelt es sich um eine undefinierbare braune Masse zwischen zwei Scheiben Weißbrot, die „vollkommen ungenießbar“ sein soll. Angeblich sollen sich darin Tomatenmark, Mehl, Milchpulver, Haferflocken, Bohnen, Putenfaschiertes, Kraut, Karotten, Erdäpfel, Zwiebeln und Sellerie befinden – was von allen bezweifelt wird, die einmal hineinbeißen mussten.
Dir schmeckt es nicht? Das hier ist nicht bei Mama oder Papa, die dir das Essen kochen. Das ist das Gefängnis. Und du bekommst das nur, wenn du Ärger machst.
Sheriff Richard Jones
Beschwerde von „drei Trotteln“
Jetzt schoss der für den Knast verantwortliche Sheriff Richard Jones, ein Parteigenosse und Anhänger von Donald Trump, gegen die Kritiker zurück. In einem auf Facebook veröffentlichten Video (siehe unten) attackierte er die Politiker, die er als „die drei Trottel“ bezeichnete, und nannte deren Beschwerde „das Dümmste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe“. Mit vor Spott triefender Stimme fuhr er fort: „Dir schmeckt es nicht? Das hier ist nicht bei Mama oder Papa, die dir das Essen kochen. Das ist das Gefängnis. Und du bekommst das nur, wenn du Ärger machst.“
Laut Sheriff Jones sei der „Warden Burger“ besonders nahrhaft und wegen der „vielen Ballaststoffe“ gut für die Verdauung. Das habe er sich von einer Ernährungsberaterin bestätigen lassen. Jones ließ sich auch nicht lumpen und biss live bei einer Pressekonferenz ein großes Stück des Burgers ab, verzog dabei keine Miene.
Klage nur Vorwand
Er unterstellt den drei Demokraten, sie würden nur deshalb Alarm schlagen, weil er „400 illegale Einwanderer“ in seinem Gefängnis hütet. „Kommt nicht illegal in dieses Land. Wenn ihr es tut – tut mir leid, dann kommt ihr ins Gefängnis.“ Inklusive Horror-Fraß.
