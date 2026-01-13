„Dieser Titel ist oft erster sportlicher Jackpot“

Die Kür des Lotterien-Jungstars hat bei der „Krone“-Fußballerwahl eine große Tradition – auch heuer drängen sich sehr interessante Kandidaten auf.
Eine große Tradition bei der „Krone“-Fußballerwahl hat die Kür des Lotterien-Jungstars. Für viele Fußballer ist es die erste Ehrung ihrer Karriere. So erhielten einst auch David Alaba und Marko Arnautovic diese Auszeichnung. Gerlinde Wohlauf von den Österreichischen Lotterien betont: „Dieser Titel ist oft der erste sportliche Jackpot der Karriere, was auch die Qualität unserer Partnerschaft immer wieder bestätigt. Es ist spannend, dann den Weg der Jungstars weiterzuverfolgen.“
Auch heuer haben wir 13 sehr interessante Kandidaten. Angelo Gattermayer köpfelte zum Beispiel vergangenes Jahr als 22-Jähriger Wolfsberg knapp 90 Sekunden nach seiner Einwechslung zum Cupsieg gegen Sturm Graz. Der 22-jährige Elias Havel (Hartberg) ließ im Herbst die Muskeln spielen, ist mit zehn Treffern derzeit Erster der Schützenliste der Bundesliga. Rapids Nikolaus Wurmbrand (20) zeigte Top-Leistungen im Verein, glänzte in seinem ersten Länderspiel gegen San Marino (10:0) als „Joker“ mit Tor und Assist.
„Ideales Sprungbrett“
Samson Baidoo (21) ist Kapitän von Österreichs U21-Team und als Abwehrhüne Leistungsträger bei Lens, das in Frankreich die Tabelle vor Paris St-Germain anführt. Kerim Alajbegovic (18) von Salzburg und Ramiz Harakate (23) vom GAK zählen zu den technisch versiertesten Spielern der Liga. Wohlauf nickt: „Ich bin immer wieder fasziniert von den neuen Talenten. Die Jungstar-Wahl ist, wie wir in der Vergangenheit schon oft gesehen haben, ein ideales Sprungbrett.“
