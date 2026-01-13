„Dieser Titel ist oft erster sportlicher Jackpot“

Eine große Tradition bei der „Krone“-Fußballerwahl hat die Kür des Lotterien-Jungstars. Für viele Fußballer ist es die erste Ehrung ihrer Karriere. So erhielten einst auch David Alaba und Marko Arnautovic diese Auszeichnung. Gerlinde Wohlauf von den Österreichischen Lotterien betont: „Dieser Titel ist oft der erste sportliche Jackpot der Karriere, was auch die Qualität unserer Partnerschaft immer wieder bestätigt. Es ist spannend, dann den Weg der Jungstars weiterzuverfolgen.“