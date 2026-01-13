Tickets für den Family Fun Friday gewinnen

Am Freitag, 23. Jänner um 16 Uhr laden die Cineplexx Kinos in Österreich wieder Familien zu sich ein zum Family Fun Friday. Zusammen mit der „Krone“ können Sie am 23. Jänner um 16:00 Uhr die Neuverfilmung des Abenteuers der drei Fragezeichen auf der Toteninsel erleben.
Die Sommerferien haben begonnen und Die drei ??? wollen einen Roadtrip unternehmen. Doch gerade als Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews aufbrechen wollen, klingelt in der Zentrale das Telefon und ein unbekannter Anrufer übergibt dem Detektiv-Trio ihren neuesten Fall. Da sind die Urlaubspläne natürlich schnell vergessen. Die drei Jungs verfolgen die Spuren und stoßen auf den Geheimbund Sphinx rund um den mysteriösen Archäologie-Professor Phoenix und seinen Assistenten Olin.
Sphinx führt illegale Ausgrabungen durch und verkauft die so gestohlenen Kunstschätze. Bald starten sie eine Expedition zu der aktiven Vulkaninsel Makatao, die auch als die Toteninsel bekannt ist. Denn die dort gelegene Ruhestätte eines uralten Volkes soll mit einem Fluch belegt sein: Niemand, der Makatao betritt, kommt lebend zurück. Warum begibt sich Sphinx auf eine so waghalsige Reise? Und was hat der erfolgreiche Unternehmer Joseph Saito Hadden mit der Expedition zu tun?
Seien Sie beim Family Fun Friday dabei!
krone.tv lädt Sie und zwei weitere Begleitpersonen nun ein, das neueste Abenteuer der Drei ??? am 23. Jänner um 16:00 Uhr in den folgenden Kinos in Österreich zu erleben:
Wählen Sie Ihr gewünschtes Kino aus und mit ein wenig Glück bringt krone.tv Sie ins Kino. Teilnahmeschluss ist der 20. Jänner, 09:00 Uhr.
