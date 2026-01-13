A-10-Baustelle und Ausweichroute totalgesperrt

Weil die Mösslerbrücke auf der Katschbergstraße B 99 zwischen Trebesing und Seeboden in Kärnten dringend saniert werden muss, steht ab März eine zweimonatige Totalsperre auf dem Plan. Doch das sorgt für Unmut, denn in diesem Bereich wird gerade die A-10-Tauernautobahn generalsaniert. Man befürchtet Staus.