Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bald Chaos?

A-10-Baustelle und Ausweichroute totalgesperrt

Kärnten
13.01.2026 08:01
Die Mösslerbrücke an der B 99 muss wegen extremer Schäden erneuert werden. Eine Totalsperre sei ...
Die Mösslerbrücke an der B 99 muss wegen extremer Schäden erneuert werden. Eine Totalsperre sei unumgänglich.(Bild: Screenshot Google Maps)

Weil die Mösslerbrücke auf der Katschbergstraße B 99 zwischen Trebesing und Seeboden in Kärnten dringend saniert werden muss, steht ab März eine zweimonatige Totalsperre auf dem Plan. Doch das sorgt für Unmut, denn in diesem Bereich wird gerade die A-10-Tauernautobahn generalsaniert. Man befürchtet Staus.

0 Kommentare

„Dieses Vorhaben wurde vom Land schon zweimal verschoben, aber die Brücke ist extrem beschädigt und muss erneuert werden“, sagt Arnold Prax, der Bürgermeister von Trebesing. Nach der Totalsperre soll die Straße im Mai und Juni einspurig befahrbar sein.

Was den Einheimischen aber extreme Bauchschmerzen bereitet: Die Katschbergstraße ist eine wichtige Ausweichroute für die Tauernautobahn, auf der in diesem Bereich zudem gerade beide Brücken generalsaniert werden – wodurch es immer wieder zu Staus und Unfällen kommt.

Verkehrschaos vorprogrammiert
„Damit ist ein Verkehrschaos quasi vorprogrammiert, denn auch die Landesstraßen L11 und L10, die über höher gelegene Bergdörfer führen und extrem beschädigt sind, sind für den Schwerverkehr und Wohnwagen keinesfalls geeignet!“

Zuständige seien jedoch bemüht: „Gemeinsam arbeiten wir an praktikablen Lösungen für Ausweichrouten, um Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten“, heißt es. Die Baustelle wird zur Gänze vom Land finanziert.

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Jennifer Lawrence kam im Naked-Dress und legte den Wow-Auftritt des Abends hin!
Golden-Globes-Roben
Jennifer Lawrence stahl im Naked-Dress allen Show
Johanna Mikl-Leitner: „Wien hat einen jahrzehntelang gut funktionierenden gemeinsamen Weg ...
Gastpatienten-Streit
Mikl-Leitner fordert nun Millionen aus Wien zurück
82. Bauernbundball
Mikl-Leitner: „Heimat ist Teil unserer Identität!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
149.094 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
122.147 mal gelesen
Ausland
Junge Frau verzweifelt wegen Schnee vor Garage
114.310 mal gelesen
Pflegekraft Celina wollte eigentlich zu ihren Patienten, doch der Schnee machte ihr einen Strich ...
Mehr Kärnten
Bald Chaos?
A-10-Baustelle und Ausweichroute totalgesperrt
Wilde Verfolgungsjagd
Polizeihund stoppt Einbrecher: Ein Täter flüchtet
Krone Plus Logo
Streit um Flughafen
„Durch das Urteil ändert sich eigentlich nichts“
Krone Plus Logo
Bei Reifnitz Trouts
Obmann knackte als erster Crack den Hunderter!
Krone Plus Logo
Das ist der Kaufpreis
Millionen für Verband? Fußball-Zentrale zu haben!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf