A-10-Baustelle und Ausweichroute totalgesperrt

Weil die Mösslerbrücke auf der Katschbergstraße B 99 zwischen Trebesing und Seeboden in Kärnten dringend saniert werden muss, steht ab März eine zweimonatige Totalsperre auf dem Plan. Doch das sorgt für Unmut, denn in diesem Bereich wird gerade die A-10-Tauernautobahn generalsaniert. Man befürchtet Staus.
„Dieses Vorhaben wurde vom Land schon zweimal verschoben, aber die Brücke ist extrem beschädigt und muss erneuert werden“, sagt Arnold Prax, der Bürgermeister von Trebesing. Nach der Totalsperre soll die Straße im Mai und Juni einspurig befahrbar sein.
Was den Einheimischen aber extreme Bauchschmerzen bereitet: Die Katschbergstraße ist eine wichtige Ausweichroute für die Tauernautobahn, auf der in diesem Bereich zudem gerade beide Brücken generalsaniert werden – wodurch es immer wieder zu Staus und Unfällen kommt.
Verkehrschaos vorprogrammiert
„Damit ist ein Verkehrschaos quasi vorprogrammiert, denn auch die Landesstraßen L11 und L10, die über höher gelegene Bergdörfer führen und extrem beschädigt sind, sind für den Schwerverkehr und Wohnwagen keinesfalls geeignet!“
Zuständige seien jedoch bemüht: „Gemeinsam arbeiten wir an praktikablen Lösungen für Ausweichrouten, um Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten“, heißt es. Die Baustelle wird zur Gänze vom Land finanziert.
