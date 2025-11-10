Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auf A4 gestoppt

Wilde Raser sind ihre Führerscheine jetzt los

Burgenland
10.11.2025 14:07
Landesweites Planquadrat der Polizei am Freitag: Bei den meisten Autofahrern war alles in ...
Landesweites Planquadrat der Polizei am Freitag: Bei den meisten Autofahrern war alles in Ordnung.(Bild: Christian Schulter)

Bei einem landesweiten Planquadrat der Polizei wurden erneut etliche Tempobolzer sowie Alkolenker erwischt.

0 Kommentare

Insgesamt 613 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen – so lautet die Bilanz einer Schwerpunktaktion der Polizei vergangenen Freitag. Unter den Rasern waren sogar drei, die es ganz besonders eilig hatten. Sie waren mit einer Geschwindigkeit von 115 bis zu 117 Stundenkilometern auf der A4 unterwegs gewesen – obwohl an der Stelle nur 60 km/h erlaubt gewesen wären.

Führerschein weg
Allen drei wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und sie mussten eine Sicherheitsleistung zahlen. Ein weiterer Lenker fiel den Beamten auf der B16 im Bezirk Eisenstadt-Umgebung auf. Der 35-Jährige hatte an seinem Wagen einen Laserblocker montiert. Das Gerät wurde beschlagnahmt, eine Anzeige folgt.

Mehr als 0,8 Promille
Zwei andere Autofahrer hatten zu tief ins Glas geschaut, bevor sie sich hinters Steuer gesetzt hatten. Mehr als 0,8 Promille ergab der Alkomattest. Der Führerschein ist nun weg.

In Summe kontrollierten die Beamten bei der zehn Stunden dauernden Schwerpunktaktion 610 Fahrzeuglenker.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
7° / 11°
Symbol stark bewölkt
Güssing
3° / 13°
Symbol wolkig
Mattersburg
6° / 12°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
7° / 11°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
6° / 11°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
169.108 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
109.889 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
103.453 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Mehr Burgenland
Jetzt Tickets sichern!
Ticket-Rekord bei „Maria Theresia – Das Musical“
Zuchtprogramm
Parndorfer Adler soll zur Arterhaltung beitragen
Geben für Leben
9 Leukämiekranken dank Lisa Hoffnung geschenkt
Krone Plus Logo
Raimann begeistert
„Diesen Wahnsinn will ich auch in Wien erleben“
Teures Altplastik
Recycling-PET: Mehr Flocken als verkaufbar
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf