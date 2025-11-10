Wilde Raser sind ihre Führerscheine jetzt los

Insgesamt 613 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen – so lautet die Bilanz einer Schwerpunktaktion der Polizei vergangenen Freitag. Unter den Rasern waren sogar drei, die es ganz besonders eilig hatten. Sie waren mit einer Geschwindigkeit von 115 bis zu 117 Stundenkilometern auf der A4 unterwegs gewesen – obwohl an der Stelle nur 60 km/h erlaubt gewesen wären.