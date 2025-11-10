Wilde Raser sind ihre Führerscheine jetzt los

Bei einem landesweiten Planquadrat der Polizei wurden erneut etliche Tempobolzer sowie Alkolenker erwischt.
Insgesamt 613 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen – so lautet die Bilanz einer Schwerpunktaktion der Polizei vergangenen Freitag. Unter den Rasern waren sogar drei, die es ganz besonders eilig hatten. Sie waren mit einer Geschwindigkeit von 115 bis zu 117 Stundenkilometern auf der A4 unterwegs gewesen – obwohl an der Stelle nur 60 km/h erlaubt gewesen wären.
Führerschein weg
Allen drei wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und sie mussten eine Sicherheitsleistung zahlen. Ein weiterer Lenker fiel den Beamten auf der B16 im Bezirk Eisenstadt-Umgebung auf. Der 35-Jährige hatte an seinem Wagen einen Laserblocker montiert. Das Gerät wurde beschlagnahmt, eine Anzeige folgt.
Mehr als 0,8 Promille
Zwei andere Autofahrer hatten zu tief ins Glas geschaut, bevor sie sich hinters Steuer gesetzt hatten. Mehr als 0,8 Promille ergab der Alkomattest. Der Führerschein ist nun weg.
In Summe kontrollierten die Beamten bei der zehn Stunden dauernden Schwerpunktaktion 610 Fahrzeuglenker.
