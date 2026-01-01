Der Winterzauber in Bad Tatzmannsdorf geht weiter

Das funkelnde Weihnachtshaus der Familie Gollnhuber sorgt noch bis zum Dreikönigstag für strahlende Augen bei Klein und Groß.
Ein funkelndes Erlebnis bot das Weihnachtshaus der Familie Gollnhuber in Bad Tatzmannsdorf zum Abschluss der Adventszeit: Zahlreiche bekannte Themenfiguren und Maskottchen sorgten für strahlende Gesichter und eine märchenhafte Atmosphäre. Ein besonderes Highlight war der Besuch der Weihnachtsmäuse Micky und Minnie. „Aber auch die bezaubernde Schneekönigin, der beliebte Stitch, Mister Grinch, Winnie Pooh, Schneemann Olaf, Spongbob Schwammkopf, Donald und der Lebkuchenmann sorgten für leuchtende Kinderaugen“, sagt Sabine Gollnhuber. Doch nicht nur die jüngsten Besucher kamen ins Staunen – auch viele Erwachsene zeigten sich vor allem bei einem Silvesterfoto mit dem Rauchfangkehrer und seinem Schweinchen und der liebevoll gestalteten Kulisse rund um das Winterwunder beeindruckt. Das Weihnachtshaus hat noch bis 6. Jänner täglich zwischen 16.30 Uhr und 20 Uhr geöffnet.
„Wer die besondere Weihnachtsatmosphäre in Bad Tatzmannsdorf noch einmal erleben möchte, sollte das letzte Wochenende unbedingt nutzen. Bevor die Lichter wieder ausgehen, bietet sich noch einmal die Gelegenheit, in eine Welt voller Glanz, Fantasie und Weihnachtszauber einzutauchen“, sagt Gollnhuber.
