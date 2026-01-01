Was im heurigen Jahr auf das Burgenland zukommt

Pflege, Energie und Spitäler werden unter anderem im neuen Jahr im Fokus des Landes stehen.
„Anpacken statt jammern, füreinander da sein, statt spalten“, lautet die Botschaft von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) zum neuen Jahr. Gerade in Zeiten von Krisen und Inflation will der Landeschef den Zusammenhalt in den Vordergrund stellen. Den Fokus wird er 2026 besonders auf die Bereiche Gesundheit, Pflege und Energie legen.
„Herzensprojekt“
Ein zentraler Meilenstein ist die Ansiedelung der Herzchirurgie im Burgenland, wodurch hochspezialisierte Spitzenmedizin erstmals vor Ort verfügbar wird. Zusätzlich sollen die Ärzte durch Fortbildungsprogramme unterstützt und die Spitäler weiterentwickelt werden. Auch der Ausbau der Pflege schreitet weiter voran. Heuer sollen bereits 18 Pflegestützpunkte in Betrieb sein.
Neuaufteilung Pflege
Zusätzlich wird der Baustart für das erste Demenzzentrum in Rechnitz erfolgen. Ab 1. April wird weiters die Neuaufteilung der Pflegeregionen umgesetzt: Sechs Trägerorganisationen übernehmen künftig die regionale Gesamtverantwortung. Für die Betroffenen soll diese Umstellung einen zentralen Ansprechpartner und mehr Versorgungssicherheit bringen.
Energiespeicher
Neuerungen wird es auch im Bereich des öffentlichen Verkehrs geben. Die VBB investieren in Elektro-Busse, Park&Ride-Anlagen werden erweitert und die BAST-App weiterentwickelt. Der Ausbau der erneuerbaren Energie schreitet ebenfalls voran. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Speicherinitiative mit 500 MWh – dem größten Speicherprojekt Österreichs.
Bauprojekte werden fertig
Ab Winter 2026/27 soll zudem das erste stationäre Hospiz des Burgenlands in Oberpullendorf den Betrieb aufnehmen. Auch das Haus der Volksgruppen und das Kultur- und Veranstaltungszentrum Güssing werden fertiggestellt. „Wir investieren dort, wo die Menschen es brauchen – in eine hochwertige, wohnortnahe Gesundheitsversorgung, in ein starkes Pflegesystem und in Versorgungssicherheit durch erneuerbare Energie. Und wir sparen dort, wo es möglich und sinnvoll ist“, betont Doskozil.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.