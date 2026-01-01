Was im heurigen Jahr auf das Burgenland zukommt

Bauprojekte werden fertig

Ab Winter 2026/27 soll zudem das erste stationäre Hospiz des Burgenlands in Oberpullendorf den Betrieb aufnehmen. Auch das Haus der Volksgruppen und das Kultur- und Veranstaltungszentrum Güssing werden fertiggestellt. „Wir investieren dort, wo die Menschen es brauchen – in eine hochwertige, wohnortnahe Gesundheitsversorgung, in ein starkes Pflegesystem und in Versorgungssicherheit durch erneuerbare Energie. Und wir sparen dort, wo es möglich und sinnvoll ist“, betont Doskozil.