Der Start ins neue Jahr blieb ohne grobe Schäden

Zehn Einsätze

Was die Feuersbrunst zu Neujahr betrifft, ist das Burgenland diesmal gut weggekommen. „Nur“ zehnmal mussten die Wehren ausrücken. Vermutlich durch Feuerwerkskörper geriet eine Fläche von etwa einem Hektar am Kalvarienberg in Neusiedl am See in Brand. Durch das rasche Handeln konnte ein Übergreifen auf die angrenzende Häuserzeile verhindert werden. Eine bewusstlose Person wurde von der örtlichen Feuerwehr gerettet. Ein Floriani musste ebenfalls mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Er ist wohlauf.