16 Stunden Blackout: Ukrainer sitzen im Dunkeln

Selenskyj: „Das ist unser Alltag“

Selenskyj fordert daher erneut mehr Patriot-Systeme und mehr weitreichende Raketen. „Es ist nie genug“, sagt er gegenüber dem „Guardian“ – genug sei es erst, wenn der Krieg endet. Und während im Palast das Notstromaggregat wieder anspringt und das Licht aufblinkt, sagt Selenskyj nur einen Satz, der beschreibt, was in diesem Winter Normalität ist: „Das ist unser Alltag.“