Attack on widow
Why the dispute over Niki Lauda’s inheritance is escalating
An inheritance dispute has been raging in the family of Formula 1 star Niki Lauda, who died in 2019, for six years and reached a low point at the weekend. Niki Lauda's lawyer publicly defames Birgit Sieberer-Lauda - but omits key facts.
Niki's lawyer and confidant Haig Asenbauer spoke out in the newspaper "Bild". It is a "posthumous insult to honor that has been going on here for six years," said Asenbauer, who is also a board member of the Lauda Private Foundation.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.