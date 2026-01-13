Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Obduktionsergebnis

Leichenfund bei Kindergarten: Kein Tötungsdelikt

Vorarlberg
13.01.2026 10:46
Hier wurde der Tote gefunden.
Hier wurde der Tote gefunden.(Bild: Shourot Maurice)

Nachdem am 8. Jänner eine männliche Leiche – angelehnt an die Mauer eines Kindergartens in Vorarlberg – gefunden worden war, liegt nun das Obduktionsergebnis vor. 

0 Kommentare

Am Morgen des 8. Jänner machten Mitarbeiterinnen eines Kindergartens in Dornbirn einen grausigen Fund. Gegen eine der Mauern der Einrichtung lehnte eine männliche Gestalt. Wie sich herausstelle, war der Mann tot. Seitdem herrschte Rätselraten, was es mit dem Leichnam auf sich hatte. 

Lesen Sie auch:
Großeinsatz beim Kindergarten in Dornbirn-Forach
Ermittlungen im Ländle
Mysteriös: Leiche lehnte an Kindergartenmauer
08.01.2026

Toxikologische Untersuchung
Nun liegt das Ergebnis der Obduktion vor. Durch die Gerichtsmedizin konnten keine Anzeichen auf Fremdverschulden festgestellt werden. Zur Klärung der Todesursache wird das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung abgewartet. Dieses Ergebnis wird aber voraussichtlich erst in einigen Wochen vorliegen, berichtet die Polizei. 

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 6°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
2° / 6°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
2° / 6°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
1° / 6°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
150.888 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
137.159 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
126.622 mal gelesen
Mehr Vorarlberg
Geburtenstation
Behörde lehnt Volksbefragung zu Verlegung ab
Obduktionsergebnis
Leichenfund bei Kindergarten: Kein Tötungsdelikt
Expansionspläne
Red Bull plant Ausbau der Produktion in Vorarlberg
Kampf um Quotenplatz
Fragwürdiger Sonntag abgehakt – jetzt wartet China
Syrer vor Gericht
Dem Kontrahenten ein Messer ins Bein gerammt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf