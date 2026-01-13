Leichenfund bei Kindergarten: Kein Tötungsdelikt

Nachdem am 8. Jänner eine männliche Leiche – angelehnt an die Mauer eines Kindergartens in Vorarlberg – gefunden worden war, liegt nun das Obduktionsergebnis vor.
Am Morgen des 8. Jänner machten Mitarbeiterinnen eines Kindergartens in Dornbirn einen grausigen Fund. Gegen eine der Mauern der Einrichtung lehnte eine männliche Gestalt. Wie sich herausstelle, war der Mann tot. Seitdem herrschte Rätselraten, was es mit dem Leichnam auf sich hatte.
Toxikologische Untersuchung
Nun liegt das Ergebnis der Obduktion vor. Durch die Gerichtsmedizin konnten keine Anzeichen auf Fremdverschulden festgestellt werden. Zur Klärung der Todesursache wird das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung abgewartet. Dieses Ergebnis wird aber voraussichtlich erst in einigen Wochen vorliegen, berichtet die Polizei.
