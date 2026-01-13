Musk beantragt alleiniges Sorgerecht für Sohn (1)

Streit bahnte sich lang an

Zwischen der rechten Influencerin und dem Tech-Giganten krachte es schon seit einiger Zeit. Vergangenes Jahr klagte die Mutter des Kindes auf das alleinige Sorgerecht, um ihr Kind zu schützen. Musk würde sie außerdem nicht ausreichend finanziell unterstützen. Diese Anschuldigungen wies der Milliardär zurück – er habe ihr 2,5 Millionen Dollar gegeben und überweise ihr eine halbe Million Dollar pro Jahr. Nach der Geburt des kleinen Romulus habe Elon Musk nur wenig Interesse an ihm gezeigt und ihn nur eine Handvoll Mal gesehen.