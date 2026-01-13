Mölzer: „Babler ist ein politisches Antitalent“

Im aktuellen Politik-Duell zwischen Andreas Mölzer und Eva Glawischnig werden die Gründe für die massive Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der aktuellen Bundesregierung analysiert, die vor Kurzem in einer IFDD-Umfrage erhoben wurde. Glawischnig: „Die Inflation bringt für viele Haushalte Zukunftsängste und Sorgen.“ Mölzer: „Und Babler hat sich als politisches Antitalent herauskristallisiert.“
Gerüchte, wonach in der SPÖ daher Christian Kern Andreas Babler an der Parteispitze ablösen könnte, dementiert Mölzer aber: „Denn man darf nicht vergessen, dass einst auch Kern gescheitert ist.“ Glawischnig konstatiert: „Es gibt in beiden Parteien (gemeint ÖVP und SPÖ, Anm.) keine neuen Hoffnungsträger mehr.“ Mölzer, trocken: „Die guten Leute gehen heutzutage nicht mehr in dir Politik.“
Das ganze Interview sehen Sie oben im Video!
