Mölzer: „Babler ist ein politisches Antitalent“

Gerüchte, wonach in der SPÖ daher Christian Kern Andreas Babler an der Parteispitze ablösen könnte, dementiert Mölzer aber: „Denn man darf nicht vergessen, dass einst auch Kern gescheitert ist.“ Glawischnig konstatiert: „Es gibt in beiden Parteien (gemeint ÖVP und SPÖ, Anm.) keine neuen Hoffnungsträger mehr.“ Mölzer, trocken: „Die guten Leute gehen heutzutage nicht mehr in dir Politik.“