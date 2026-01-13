Vorteilswelt
Fieberhafte Suche

Steirerin vermisst: Polizist wird abermals befragt

Steiermark
13.01.2026 11:06

Wo ist Johanna G.? Weiterhin wird fieberhaft nach der 34 Jahre alten Steirerin gesucht, die am vergangenen Freitag spurlos verschwand. Im Fokus der Ermittlungen steht auch weiterhin ein Freund der jungen Frau, der 30-Jährige ist ein Beamter der Anti-Terror-Einheit Cobra. Er wird am Dienstag noch einmal befragt.

Neben dem 30-jährigen Verdächtigen wird es auch weitere Vernehmungen im Umfeld der 34-Jährigen geben, hieß es Dienstagfrüh seitens des Sprechers der Landespolizeidirektion Steiermark, Markus Lamb. Von der Frau fehle weiterhin jede Spur, seit sie sich am Freitag mit dem Polizisten aus der Südoststeiermark getroffen hatte.

Aus diesem Mehrparteienhaus verschwand die 34-Jährige.
Aus diesem Mehrparteienhaus verschwand die 34-Jährige.(Bild: Jauschowertz Christian / LPD Stmk, Krone KREATIV)

Treffen mit Vermisster zunächst abgestritten
Der Polizeibeamte war am Montag festgenommen worden, weil er ein Treffen mit der Vermissten zuerst abgestritten hatte. Erst als Nachrichten einer Freundin der Frau vorgelegt wurden, gestand er, dass er sie am Freitag getroffen hatte. Mit dem Verschwinden der 34-Jährigen will er allerdings nichts zu tun haben. Aufgrund seiner zunächst falschen Angaben wollen die Ermittler seine anderen Aussagen weiter überprüfen. Untersucht werde, wie er das Wochenende verbracht hat und ob alles stimmt, was er der Polizei bisher gesagt hat. Die 34-Jährige soll von dem Verdächtigen schwanger sein.

Wo ist die Südsteirerin Johanna G.? Ein Cobra-Beamter steht aktuell im Fokus der Ermittlungen.
Wo ist die Südsteirerin Johanna G.? Ein Cobra-Beamter steht aktuell im Fokus der Ermittlungen.(Bild: Storchenstation Steiermark / Birbaumer Christofh)

Keine Hinweise auf Gewaltverbrechen
Der Verdächtige kann ab seiner Festnahme bis zu 48 Stunden von der Polizei in Gewahrsam gehalten werden. Danach muss er entweder freigelassen oder in die Justizanstalt gebracht werden. Letzteres wird nur dann geschehen, wenn der Verdacht gegen ihn schwer genug wiegt. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gibt es allerdings laut den Ermittlern bisher nicht. Weder in der Wohnung der Vermissten noch in der Wohnung des Beamten wurden verdächtige Spuren gefunden. Die Waffen des 30-jährigen Polizisten wurden vorsorglich sichergestellt.

Mutter meldete Verschwinden der Tochter
Die Mutter der 34-Jährigen aus Tillmitsch hatte am Samstag eine Vermisstenanzeige erstattet, da sie ihre Tochter nicht erreichen konnte. Seit Freitag fehlt jede Spur von der Frau. Mehrere Suchaktionen wurden bereits am Wochenende veranlasst. So wurden beispielsweise ihre Laufstrecken abgesucht. Seitens der Polizei werde weiterhin in alle Richtungen ermittelt: Weder ein Gewaltverbrechen noch ein Unfall oder Suizid seien ausgeschlossen.

