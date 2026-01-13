Steirerin vermisst: Polizist wird abermals befragt

Treffen mit Vermisster zunächst abgestritten

Der Polizeibeamte war am Montag festgenommen worden, weil er ein Treffen mit der Vermissten zuerst abgestritten hatte. Erst als Nachrichten einer Freundin der Frau vorgelegt wurden, gestand er, dass er sie am Freitag getroffen hatte. Mit dem Verschwinden der 34-Jährigen will er allerdings nichts zu tun haben. Aufgrund seiner zunächst falschen Angaben wollen die Ermittler seine anderen Aussagen weiter überprüfen. Untersucht werde, wie er das Wochenende verbracht hat und ob alles stimmt, was er der Polizei bisher gesagt hat. Die 34-Jährige soll von dem Verdächtigen schwanger sein.