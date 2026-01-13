Österreicher in Sorge: Finanzlage im Sinkflug

Rund 60 Prozent wollen für unerwartete Ausgaben einen Notgroschen zurücklegen. Aber auch für Urlaub und Freizeit wird bei rund einem Drittel gespart, ein Viertel will Geld für größere Anschaffungen wie ein Auto beiseiteschaffen. Der Vermögensaufbau ist für rund jeden Fünften ein Sparziel. Für das Finanzbarometer der Santander Consumer Bank wurden 1500 Personen mit Wohnort in Österreich vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) befragt.