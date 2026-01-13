Vorteilswelt
Schlechte Wirtschaft

Österreicher in Sorge: Finanzlage im Sinkflug

Österreich
13.01.2026 10:33
Nicht jeder ist in einer finanziellen Situation, in der Sparen eine Option ist: Laut der Umfrage ...
Nicht jeder ist in einer finanziellen Situation, in der Sparen eine Option ist: Laut der Umfrage kann sich jeder sechste Befragte (16 Prozent) sparen aktuell gar nicht leisten.(Bild: TheVisualsYouNeed - stock.adobe.com)

Erhöhte Inflation, schwache Wirtschaftslage – das liebe Geld bereitet vielen Menschen in Österreich Kopfzerbrechen.

Jeder Zweite sorgt sich mittlerweile um seine finanzielle Situation: Im Vergleich zum Vorjahr beurteilen 40 Prozent der 1500 Befragten ihre Finanzlage etwas oder sogar deutlich schlechter, wie eine Umfrage der Santander Consumer Bank zeigt. Ebenfalls 40 Prozent wollen ihre Ausgaben im neuen Jahr durch Preisvergleiche, Rabatte und Aktionen niedriger halten.

Nur für jeden Zehnten stellt sich seine aktuelle finanzielle Situation „sehr gut“ dar, 37 Prozent stufen ihre Situation dagegen als „gut“ ein. Etwas mehr Befragte (39 Prozent) fühlen sich jedoch in einer „eher angespannten“ Lage, weitere 13 Prozent haben sogar Probleme, ihre Kosten zu decken.

Sparen als guter Vorsatz für 2026
Dementsprechend wollen viele im laufenden Jahr mehr sparen. Durch Preisvergleiche oder Rabattaktionen wollen 40 Prozent der Befragten ihre Kosten senken, ebenso viele nehmen Fixkosten wie Energie, Versicherungen oder Abonnements ins Visier. Schulden abbauen gehört für jeden Vierten zu den Finanzvorsätzen für das neue Jahr.

Lesen Sie auch:
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Sorgen wachsen
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
06.01.2026
Kampf gegen Armut
Steigende Preise belasten: Wer besonders leidet
01.01.2026

Rund 60 Prozent wollen für unerwartete Ausgaben einen Notgroschen zurücklegen. Aber auch für Urlaub und Freizeit wird bei rund einem Drittel gespart, ein Viertel will Geld für größere Anschaffungen wie ein Auto beiseiteschaffen. Der Vermögensaufbau ist für rund jeden Fünften ein Sparziel. Für das Finanzbarometer der Santander Consumer Bank wurden 1500 Personen mit Wohnort in Österreich vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) befragt.

