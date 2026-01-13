Ist Rückführung „Remigration“?

ANDERERSEITS erfahren wir dieser Tage aus dem periodisch erhobenen „Themenmonitor“ des Innenministeriums, dass die Stimmungslage in der Bevölkerung einen verschärften Kurs in der Zuwanderungs- und Asylpolitik verlangt: Ganze 67 Prozent der Österreicher würden die sofortige Zurückweisung von illegalen Einwanderern verlangen, was nichts anderes als eine „Push back“-Maßnahme wäre. Ebenfalls nahezu 70 Prozent sind zudem für die rigorose Rückführung von Flüchtlingen mit abgelehntem Asylansuchen und straffälliger Migranten. Und das könnte man wohl mit dem Begriff „Remigration“ bezeichnen.