Garger: „Aufstiegsmodus sollte überdacht werden!“

Die Klubs der 3. Liga sind bereits im Trainingsbetrieb und werden in Kürze in ihren Testspielen bei uns zu sehen sein. Bevor die Rückrunde der Regionalliga startet, haben wir uns mit Fußball-Experten Kurt Garger noch einmal über den aktuellen und den kommenden Aufstiegsmodus der 3. Liga unterhalten.