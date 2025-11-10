Nagelsmann mahnt: Sane muss jetzt liefern

DFB-Teamchef Julian Nagelsmann hat mit der Nominierung von Leroy Sane für die abschließenden Spiele in der WM-Qualifikation für leichte Verwunderung gesorgt. Der Bundestrainer nimmt den Rückkehrer mit mahnenden Worten in die Pflicht.
„Er weiß, dass es nicht mehr unzählige Chancen geben wird“, stellte Nagelsmann am Montag klar, dass sich der Star von Galatasaray in Bestform präsentieren muss, will er in den kommenden Monaten eine Rolle im DFB-Team spielen.
Sane? „Er muss auch alles bringen“
Sane sei „ein Spieler, der alles kann, aber er muss auch alles bringen“, so Nagelsmann, der findet, dass der Offensivakteur „noch Schritte zu gehen“ habe, damit er noch eine bessere Rolle spielt, „hier bei uns und auch im Verein“.
