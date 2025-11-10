Klagenfurter Weihnachtsfieber mit vielen Steirern

„Der Christkindlmarkt ist ein Muss und Besuchermagnet in einer schwierigen Zeit“, sagt der neue VP-Stadtrat Julian Geier. „Zugleich findet auch das Hafenknistern am Lendhafen statt.“ Gleich an zwei Orten kann man sich für Weihnachten einstimmen.

Christkindlmarkt als Publikumsmagnet

Das Brauchtum regiert. „Von handgeschnitzten Krippenfiguren, Glühwein bis zur Bratwurst und der Wichtelwerkstatt ist alles vorhanden“, sagt Marktkoordinatorin Martina Derhaschnig. „Es gibt mit dem Maria-Lassnig-Museum oder dem Bachmann-Haus durchaus Verbindungen vom Neuen Platz zum Lendhafen“, sagt Tourismusobmann Adi Kulterer. Klagenfurt muss einiges neu machen. Denn in zwei Jahren ist auch Wien schneller erreichbar.