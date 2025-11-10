Platz eins rückte wegen Not-OP in Hintergrund

Flachau sicherte sich mit dem 2:0 gegen Maishofen die Winterkrone der 1. Klasse Süd. Matchwinner war Samuel Reinhart, der extra aus Graz anreiste, um auszuhelfen. Überschattet wurde der Erfolg aber durch die Verletzung von Mateo Nicka, der nach Abpfiff zusammenbrach und notoperiert werden musste.
Die 1. Klasse Süd hat ihren Winterkönig: Flachau. Der Tabellenführer verteidigte die Tabellenführung im letzten Spiel des Jahres gegen Maishofen nach einer zähen, aber kämpferisch starken Vorstellung. Erst in der 66. Minute erlöste Samuel Nathan Reinhart sein Team: Mittlerweile in Graz studierend, steht er eigentlich nicht mehr zur Verfügung, war aber extra angereist, um auszuhelfen, und schob direkt zur Führung ein. „Er ist hergefahren, macht das 1:0 und fuhr danach wieder heim. Besser kann man es nicht machen“, lachte Trainer Gerhard Jäger.
Hoch motiviert zum Jahresabschluss
In den Schlussminuten fixierte Joker Jakob Schlader mit dem 2:0 den verdienten Erfolg. Damit krönte sich Flachau aus eigener Kraft zum Winterkönig, punktgleich mit Hollersbach, aber dank des gewonnenen direkten Duells an der Spitze. „Wir hatten zwei riesige Ansporne für dieses Duell: Wir haben das Hinspiel in Maishofen verloren und wollten an der Tabellenspitze überwintern. Daher ein perfekter Spieltag für uns“, resümierte Jäger zufrieden.
Doch die Freude bekam einen jähen Dämpfer: Mateo Nicka, kurz vor der Pause eingewechselt, brach nach Spielende in der Kabine zusammen und musste mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde ein Milzriss festgestellt und der junge Mann notoperiert. „Mateo geht’s den Umständen entsprechend gut, er hat uns schon geschrieben“, gab Maishofen-Sektionsleiter Christian Sepp vorsichtig Entwarnung. „Er liegt weiterhin auf der Intensivstation zur Beobachtung. Die OP ist aber gut verlaufen.“ Der genaue Grund für die Verletzung sei unklar, so Sepp weiter: „Vielleicht hat ihn das Adrenalin durchs Spiel getragen, er hätte wohl schon Schmerzen am Feld haben müssen.“
Mateo geht’s den Umständen entsprechend gut!
Maishofen-Sektionsleiter Christian Sepp
Auch auf der Gegenseite sorgte diese Schock-Nachricht schnell für Ernüchterung. „Da vergeht dir sofort die Lust aufs Feiern. Gerade zählt nur Mateos Gesundheit“, fügte Jäger betroffen hinzu. Für Flachau endet ein turbulenter Herbst also mit gemischten Gefühlen: sportlich ganz oben als Winterkönig – menschlich tief bewegt. Thomas Schaier
1. Klasse Süd: Lenzing – Annaberg-Lungötz 0:0, Wagrain/Kleinarl – St. Veit 2:3 (2:0), Flachau – Maishofen 2:0 (0:0), Mariapfarr – Konkordiahütte-Tenneck 3:2 (2:1), Großarl – Wald-Königsleiten 6:2 (3:2), Hollersbach – Hüttschlag 5:2 (2:1), Rauris – Radstadt 3:2 (2:0).
