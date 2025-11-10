Platz eins rückte wegen Not-OP in Hintergrund

Doch die Freude bekam einen jähen Dämpfer: Mateo Nicka, kurz vor der Pause eingewechselt, brach nach Spielende in der Kabine zusammen und musste mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde ein Milzriss festgestellt und der junge Mann notoperiert. „Mateo geht’s den Umständen entsprechend gut, er hat uns schon geschrieben“, gab Maishofen-Sektionsleiter Christian Sepp vorsichtig Entwarnung. „Er liegt weiterhin auf der Intensivstation zur Beobachtung. Die OP ist aber gut verlaufen.“ Der genaue Grund für die Verletzung sei unklar, so Sepp weiter: „Vielleicht hat ihn das Adrenalin durchs Spiel getragen, er hätte wohl schon Schmerzen am Feld haben müssen.“