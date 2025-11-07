In Abtenau geht sich nur der Schulbau aus

Ein paar Meter weiter ist es jedoch schon wieder lauter. Dort ziehen Baufirmen bereits den zweiten Stock der Mittelschule auf. 16 Klassen entstehen hier – Gesamtbudget 22 Millionen Euro. Wie geht sich das aus? „Die Schule war uns besonders wichtig, da haben wir viel Energie reingesteckt. Dafür haben wir sonst keine großen Ausgaben oder Projekte geplant“, erklärt Schnitzhofer und ergänzt: „Stimmt so nicht ganz – bei 180 Kilometern Straßennetz ist immer etwas zu machen. Und zwei Brücken sanieren wir auch.“