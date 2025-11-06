Gigantisches Energieprojekt in Bad Gastein geplant

Wenn Norbert Ellmauer (ÖVP) von Thermalwasser spricht, dann leuchten seine Augen. Nicht nur, weil der Bürgermeister von Bad Gastein selbst nebenbei einen Kurbetrieb leitet. Hat doch einst das Heilwasser die Gäste in Scharen nach Gastein geführt, stellen sich die Quellen heute auch wieder als goldwert heraus. Der unterirdische Schatz kann nämlich noch ganz anders genutzt werden.