Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Gemeindeserie

Gigantisches Energieprojekt in Bad Gastein geplant

Salzburg
06.11.2025 10:30
Bürgermeister Norbert Ellmauer am Bad Gasteiner Wasserfall.
Bürgermeister Norbert Ellmauer am Bad Gasteiner Wasserfall.(Bild: Tröster Andreas)

Das Thermalwasser war schon früher der Game-Changer in Bad Gastein und hat Hochadel und Prominenz in den Pongau geholt. Diese Zeiten sind zwar vorbei, trotzdem sind die heißen Quellen auch heute ein großer Gewinn für den Ort. Jetzt will die Gemeinde Energie aus dem Wasser gewinnen. 

0 Kommentare

Wenn Norbert Ellmauer (ÖVP) von Thermalwasser spricht, dann leuchten seine Augen. Nicht nur, weil der Bürgermeister von Bad Gastein selbst nebenbei einen Kurbetrieb leitet. Hat doch einst das Heilwasser die Gäste in Scharen nach Gastein geführt, stellen sich die Quellen heute auch wieder als goldwert heraus. Der unterirdische Schatz kann nämlich noch ganz anders genutzt werden.

1,5 Millionen Liter heißes Wasser weggeschüttet
Schon jetzt werden viele Straßen und Gehwege mit Thermalwasser unterirdisch gegen Glätte im Winter geheizt.

Es liegt zwar noch kein Schnee. Aber wenn es so weit ist, sorgen schon jetzt unterirdische ...
Es liegt zwar noch kein Schnee. Aber wenn es so weit ist, sorgen schon jetzt unterirdische Leitungen mit Thermalwasser dafür, dass die Straßen nicht glatt werden.(Bild: Tröster Andreas)

Aber das reicht Ellmauer nicht: „Wir schütten jeden Tag circa 1,5 Millionen Liter 45 bis 46 Grad warmes Thermalwasser weg“, sagt Ellmauer.

Zitat Icon

Das ist wirtschaftlich und wird sich rechnen! 

Bürgermeister Norbert Ellmauer

Daher plant die Gemeinde nun, aus dem Wasser Energie zu gewinnen. Derzeit ist das Vorhaben in der Projektierungsphase. Zwar wurde die Förderung über den Klimafonds der Bundesregierung abgelehnt, aber nun will die Gemeinde selbst mit einem Energieanbieter umsetzen: „Das ist wirtschaftlich und wird sich rechnen!“

Das heiße Wasser soll durch eine Wärmepumpe geschickt werden und so 100 Grad Fernwärme erreichen. Schon jetzt gibt es ein Fernwärmenetz in Bad Gastein, das rund 75 Prozent der Gästebetten versorgt.

Ein Streber in der Klimabilanz
Das Erdgas, das dafür bislang genutzt wird, soll ersetzt werden. „Dann sind wir auch ein Vorzeigeort, was die Klimabilanz angeht“, sagt Ellmauer.

Passend dazu wird in Gastein am Bahnhof für eine bequemere, klimaneutrale Anreise gearbeitet. Dort staubt es und die Bagger rangieren. Der Gasteiner Bahnhof wird der neue Hauptbahnhof für das Gasteinertal sein.

Im Stundentakt werden München und Wien angebunden. Der Bahnhof an der Tauernstrecke wird barrierefrei und erhält neue Aufzüge.

Nach wie vor ein Schandfleck: Das alte Kongresszentrum.
Nach wie vor ein Schandfleck: Das alte Kongresszentrum.(Bild: Tröster Andreas)

Nun hofft Ellmauer, dass bei so viel Entwicklung im Ort auch in die zwei Sorgenkinder im Zentrum, das leer stehende Hotel Austria und das verlassene Kongresszentrum, Bewegung kommt.

Optimistisch stimmen ihn die Berliner Hipster, die Urlaub in Bad Gastein machen. Wieder hat es mit dem Klima zu tun: In Berlin sei es ihnen oft zu heiß im Sommer. 

Porträt von Heidi Geyer
Heidi Geyer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Top-3

Gelesen

Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
128.995 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
107.923 mal gelesen
Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
97.186 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf