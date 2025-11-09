Wellness-König nach Derby-Sieg auch Winter-König

In der 2. Landesliga Süd jubelte Piesendorf nach einem 2:1-Derbysieg vor über 500 Fans in Stuhlfelden über den Titel des Winterkönigs. Nach frühem Rückstand drehte das Team von Trainer Manuel Entleitner die Partie dank Treffern von Martin Deutinger-Edler (57.) und David Kenny Reitstätter (85.).
Im Salzburger Unterhaus hat der Winter endgültig Einzug gehalten – und mit ihm die Krönung der letzten Winterkönige. Während in vielen Ligen die Spitzenreiter schon länger feststehen – etwa der ATSV Salzburg in der 1. Landesliga oder Austria 1b in der 1. Klasse Nord – ging es am letzten Spieltag noch einmal richtig heiß her. Besonders in der 2. Landesliga Süd, wo Piesendorf mit einem späten 2:1-Auswärtssieg im Derby gegen Stuhlfelden die Tabellenführung im Fernduell mit Bad Hofgastein verteidigte.
„Absoluter Mentalitätssieg“
Was im Vorhinein nach einer klaren Sache klang, entpuppte sich als echter Kraftakt. Nach einem durchaus umstrittenen Foul-Elfmeter lag Piesendorf bereits früh zurück. Doch Trainer Manuel Entleitner behielt die Ruhe und bewies ein goldenes Händchen: „Wir haben zur Halbzeit taktisch umgestellt und sofort mehr Zugriff bekommen“, so der Coach. Der Plan ging auf – Martin Deutinger-Edler sorgte mit einer feinen Einzelleistung und sattem Schuss für den Ausgleich (57.), ehe David Kenny Reitstätter kurz vor Schluss (85.) nach einem ansehnlichen Spielzug eiskalt vollendete. „Ein absoluter Mentalitätssieg“, schwärmte Entleitner. „Wir haben alles reingeworfen und wurden belohnt.“
Ein Sieg für die Seele
Mit dem Erfolg sicherte sich Piesendorf nicht nur den symbolischen Titel des Winterkönigs, sondern auch eine gehörige Portion Selbstvertrauen. „Es wäre kein Beinbruch gewesen, nicht ganz oben zu stehen, aber für die Seele war’s wunderbar“, grinste der Trainer hochzufrieden. Dass hunderte Stuhlfelden-Fans dagegenhielten, machte den Triumph nur süßer: „Unsere Auswärtsfans waren laut, leidenschaftlich und man spürt, dass sich da was entwickelt.“
Den Schwung in den Frühling mitzunehmen, wird unsere größte Aufgabe sein.
Piesendorf-Coach Manuel Entleitner zum Winter-Programm
Nach dem Schlusspfiff wurde der Erfolg entsprechend gefeiert. „Wir haben den Erfolg zelebriert. Nicht wegen der Tabellensituation an sich, sondern weil es ein deutliches Zeichen ist. Wir sind auf dem richtigen Weg und entwickeln uns hervorragend“, betonte Entleitner. Und der soll im Frühjahr weitergehen: „Wir sind im Flow. Wenn wir diesen über die lange Winterpause retten, ist mit uns im Aufstiegskampf zu rechnen.“
„Spa-Freitag“ als Erfolgsgeheimnis
Dafür will man in Piesendorf alles tun: Kraft, Koordination, Stabilität stehen natürlich standesgemäß auf dem Winterprogramm – aber auch die Wohlfühl-Komponente darf im Pinzgau nicht zu kurz kommen. „Wir haben tolle Bedingungen bei uns. Dank eines Sponsors in Schüttdorf haben wir sogar einen wöchentlichen, traditionellen Spa-Tag im Wellness-Resort“, schmunzelte Entleitner. „Unser breiter Kader ist das i-Tüpfelchen. Das ist Gold wert in dieser Liga.“ Thomas Schaier
2. Landesliga Süd: Eben – St. Johann Juniors 6:1 (5:0), Maria Alm – Bad Hofgastein 0:1 (0:1), Neukirchen/Grv. – Mühlbach/Hkg. 2:6 (1:2), Stuhlfelden – Piesendorf 1:2 (1:0), Unken – Bruck 2:3 (0:1), Kaprun – Zell am See 3:2 (1:1), Leogang – St. Martin/T. 5:2 (5:0).
