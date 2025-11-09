Wellness-König nach Derby-Sieg auch Winter-König

Im Salzburger Unterhaus hat der Winter endgültig Einzug gehalten – und mit ihm die Krönung der letzten Winterkönige. Während in vielen Ligen die Spitzenreiter schon länger feststehen – etwa der ATSV Salzburg in der 1. Landesliga oder Austria 1b in der 1. Klasse Nord – ging es am letzten Spieltag noch einmal richtig heiß her. Besonders in der 2. Landesliga Süd, wo Piesendorf mit einem späten 2:1-Auswärtssieg im Derby gegen Stuhlfelden die Tabellenführung im Fernduell mit Bad Hofgastein verteidigte.