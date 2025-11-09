Hallein fixiert Winterkrone, zwei Verfolger patzen

„Aber: Ich habe noch nie als Erster überwintert. Wenn wir jetzt bis März auf die Tabelle schauen, sind wir immer Erster!“ Zur Feier ging‘s anschließend auf Speis und Trank in ein Lokal in Hallein. Launiger Nachsatz: „Wenn unser Sportchef und Dauer-Kronträger David König die Krone hergibt, darf sie vielleicht jeder ein Mal aufsetzen.“ Bei Anif wiederholte sich Trainer Tom Eder wieder einmal: „Phasenweise halten wir auch mit den Besten der Liga mit. Wir müssen einfach mehr Kontinuität reinbringen, dann können wir uns auch dafür belohnen.“ Fix: Am Donnerstag einigte sich der Klub mit Stürmer Hadzic darauf, getrennte Wege zu gehen.