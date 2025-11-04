Großgmain baut seine Bildungseinrichtungen aus

Wesentlich komplexer werde das Thema, weil für die neuen, bzw. zu sanierenden Bildungseinrichtungen keine neuen Flächen versiegelt werden sollen. Sie könnten durch intelligente Planung am bestehenden Ort einen Platz finden. „Wir wollen so planen, dass die Kosten zu stemmen sind“, sagt Panzer. Konkrete Details soll ein Architektenwettbewerb bringen, der heuer noch starten könnte. Für einen genauen Zeitplan sei es allerdings zu früh, ebenso für konkrete Kosten.