Leonhardiritt in Grödig war Magnet für die Reiter

Die Pferde trugen ihr bestes Zaumzeug und waren auch mit Blumen reichlich geschmückt. Start war in der Früh beim Festplatz unterhalb der Wallfahrtskirche in St. Leonhard. Nach Festzug, Messe und Segnung stellten die Teilnehmer beim traditionellen Kranzlstechen ihre Treffsicherheit unter Beweis. Vom Pony bis zum großen Norika war Groß und Klein vertreten. Reitinger: „Das ist gar nicht einfach, weil die Tiere oft im letzten Moment noch scheuen.“