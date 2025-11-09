Leonhardiritt in Grödig war Magnet für die Reiter

Goldenes Herbstwetter blieb am Sonntag zwar aus: Der Leonhardiritt in Grödig war aber trotzdem Magnet für Reiter, Kutscher und ihre festlich herausgeputzten Pferde. Das traditionelle Reiterfest zu Ehren des Schutzpatrons findet am Fuß des Untersbergs schon seit mehr als 40 Jahren statt.
„Die Stimmung war einfach perfekt“, zieht Maria Reitinger von den Trachtenfrauen zufrieden Bilanz. An die 200 Reiter mit ihren Pferden nahmen teil, darunter auch die Kuchler Schnalzer und zahlreiche Pferdefreunde aus Bayern. Auch zehn festlich geschmückte Kutschen fuhren vor.
Die Pferde trugen ihr bestes Zaumzeug und waren auch mit Blumen reichlich geschmückt. Start war in der Früh beim Festplatz unterhalb der Wallfahrtskirche in St. Leonhard. Nach Festzug, Messe und Segnung stellten die Teilnehmer beim traditionellen Kranzlstechen ihre Treffsicherheit unter Beweis. Vom Pony bis zum großen Norika war Groß und Klein vertreten. Reitinger: „Das ist gar nicht einfach, weil die Tiere oft im letzten Moment noch scheuen.“
Seit mehr als 40 Jahren organisieren Weihnachtsschützen, Kirchengemeinschaft und Trachtenfrauen das traditionelle Fest schon. Das Fest ist im Brauchtumskalender der Abschluss bevor die stille Adventzeit beginnt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.