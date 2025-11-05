Starker Tourismus füllt Gemeindekasse in Leogang

Soziale Infrastruktur in Gemeinde gut ausgebaut

Auch eine gute Versorgung bei Krankheit oder im Alter war in Leogang immer schon Thema. 2014 wurde das Seniorenheim mit dem damals noch völlig neuen Konzept der Wohngruppen eröffnet. „Auslagern wollten wir das nie“, betont der Ortschef. Es gibt auch einen rührigen Sozialverein, wo im Ernstfall zusammengerückt wird. Im „Lebensraum Leogang“, ein Haus mit auffälliger Schindelfassade, fand neben Arzt-Ordination und Verein das einzige Tageshospiz im Innergebirg Platz. Die Gemeinde errichtet den Neubau. Und auch Urlauber zahlen mit: Wer seinen Einsatz für die Liftkarte nicht holt und sie im Hotel zurückgibt, zahlt zwei Euro für den Sozialverein.