Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„KRONE“-Gemeindeserie

Starker Tourismus füllt Gemeindekasse in Leogang

Politik
05.11.2025 08:00
Bürgermeister Josef Grießner hat die Finanzen im Blick.
Bürgermeister Josef Grießner hat die Finanzen im Blick.(Bild: Jönsson Kerstin)

Der 3660-Einwohner-Ort Leogang steht nicht nur beim Mix an Hotel-Angebot gut da. Die Gemeinde ist gleich in mehrfacher Hinsicht Vorreiter. ÖVP-Bürgermeister Josef Grießner über Finanzen und Zukunft. 

0 Kommentare

Leogang erkannte touristisch die Trends der Zeit: Mit der Gründung des Bikeparks gelang es, als Ganzjahresdestination wahrgenommen zu werden. 54 Prozent der Nächtigungen fallen bereits auf den Sommer. Das Geschäft floriert, das hilft auch in Sparzeiten. „Wir dürfen uns aber darauf nicht ausruhen“, sagt Nadja Blumenkamp, Obfrau im Tourismusverband und Hausherrin im Hotel Rupertus, ein edles Viersterne-Haus, wo auch zwei Katzen zur Gastgeberfamilie gehören. Geheimrezept der Leoganger Gastgeber mit insgesamt 4300 Betten? „Wir haben bis auf eine Ausnahme nur familiengeführte Unternehmen“, so Blumenkamp.

Nadja Blumenkamp, Tourismusobfrau und Hotelierin, mit tierischer Unterstützung
Nadja Blumenkamp, Tourismusobfrau und Hotelierin, mit tierischer Unterstützung(Bild: Jönsson Kerstin)

Und die Gemeinde ist auch in puncto Infrastruktur für die Einheimischen vorne dabei: „Es gibt eigentlich alles noch“, ist ÖVP-Bürgermeister Josef Grießner froh. Geschäft, Postpartner, Apotheke, Bäcker, Metzger und sogar ein Blumenladen sind vorhanden.

Soziale Infrastruktur in Gemeinde gut ausgebaut
Auch eine gute Versorgung bei Krankheit oder im Alter war in Leogang immer schon Thema. 2014 wurde das Seniorenheim mit dem damals noch völlig neuen Konzept der Wohngruppen eröffnet. „Auslagern wollten wir das nie“, betont der Ortschef. Es gibt auch einen rührigen Sozialverein, wo im Ernstfall zusammengerückt wird. Im „Lebensraum Leogang“, ein Haus mit auffälliger Schindelfassade, fand neben Arzt-Ordination und Verein das einzige Tageshospiz im Innergebirg Platz. Die Gemeinde errichtet den Neubau. Und auch Urlauber zahlen mit: Wer seinen Einsatz für die Liftkarte nicht holt und sie im Hotel zurückgibt, zahlt zwei Euro für den Sozialverein.

Im Lebensraum Leogang haben Schicksale Platz.
Im Lebensraum Leogang haben Schicksale Platz.(Bild: Jönsson Kerstin)

Die Finanzen hat der Ortschef genau im Blick. „Leogang lebt hauptsächlich von der Kommunalsteuer“, sagt er über die Wichtigkeit des Tourismus. Rund zwei Millionen Euro fließen so jährlich ins Budget.

Lesen Sie auch:
ÖVP-Ortschef Manfred Sampl an der Mautstelle
„Krone“-Gemeindeserie
St. Michael: Freie Fahrt auf die Autobahn
03.11.2025
„Krone“-Gemeindeserie
Großgmain baut seine Bildungseinrichtungen aus
04.11.2025

Wo er Einsparpotenzial sieht? „Die Budget-Erstellung läuft gerade“, so Grießner. Klar ist für ihn: „Kürzungen etwa bei Vereinsförderungen, die sowieso nicht hoch sind, werden unsere Finanzen nicht retten.“

Und in noch einem Bereich hat Leogang Vorreiterrolle: Seit vier Jahren kann per Handy-App ein Shuttledienst bestellt werden, mittlerweile in Partnerschaft mit Saalfelden.

Porträt von Sabine Salzmann
Sabine Salzmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
149.959 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
132.013 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
120.399 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Newsletter
Mehr Politik
„KRONE“-Gemeindeserie
Starker Tourismus füllt Gemeindekasse in Leogang
Krone Plus Logo
Nach langem Zögern
Peter Eder will Salzburger SPÖ übernehmen
Krone Plus Logo
Pflegeprotest
Warum Edtstadler und Svazek heute unter Druck sind
Requiem für Landesrat
Salzburg nimmt Abschied von Josef Schwaiger
Grünes Licht
Umstrittenes Bahnprojekt besteht Umweltprüfung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf