Radständer verhinderte bei Autounfall Schlimmeres

Gerade noch von einem Radständer gestoppt wurde in der Nacht auf Sonntag ein Auto in der Ignaz-Harrer-Straße in der Stadt Salzburg. Wie Anrainer der „Krone“ berichten, wäre das Fahrzeug sonst wohl durch eine Glasfront bis in den Gemeinschaftsraum der Wohnanlage gekracht.
Zu schnell, unter Alkoholeinfluss oder einfach unkonzentriert? Die Möglichkeiten sind zahlreich, wenn es darum geht, mit dem Auto von der Straße abzukommen. Dass ausgerechnet ein Fahrradständer Schlimmeres verhindert, passiert allerdings nicht alle Tage.
Die Anrainer selbst fürchteten anfangs noch, auf dem Schaden sitzen zu bleiben, wollten die Polizei verständigen. Diese klemmte allerdings schon um 1.38 Uhr eine Notiz unter den Scheibenwischer des Unfallautos: „Fahrzeug wird abgeschleppt. Verständigungen erfolgten bereits.“
