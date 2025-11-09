Vorteilswelt
Nach Konzertbesuch

34-Jähriger fuhr bekifft auf der Autobahn

Salzburg
09.11.2025 19:20
Ein Cannabistest schlug positiv an.
Ein Cannabistest schlug positiv an.

Am helllichten Tag wurde ein Mann unter Drogen auf der Autobahn in Deutschland am Steuer erwischt. Er durfte nicht mehr weiterfahren. Pech für seine vier Mitreisenden: Denn sie mussten einen Teil ihres Gepäcks stehen lassen. 

Auf dem Rückweg von einem Konzert waren am Sonntag gegen halb 12 Uhr Mittag fünf Personen in einem österreichischen Auto samt Anhänger auf der bayerischen Autobahn A8. Die Polizei kontrollierte den Fahrer in der Nähe von Teisendorf und es machte den Anschein, dass der 34-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. 

Weil vor Ort kein Urintest möglich war, führten die Beamten einen Speicheltest in einer Grenzpolizeiinspektion durch. Dieser schlug positiv auf THC, also Cannabiskonsum an.

Im Klinikum Bad Reichenhall wurde dem Mann Blut abgenommen und der wurde ärztlich begutachtet. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt für 24 Stunden ausdrücklich untersagt.

Da die anderen Mitfahrer keine Erlaubnis hatten, einen Anhänger zu führen, mussten sie ihre Fahrt ohne diesen fortführen. Den Österreicher erwartet laut bayerischer Polizei nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Salzburg

