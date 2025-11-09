34-Jähriger fuhr bekifft auf der Autobahn

Auf dem Rückweg von einem Konzert waren am Sonntag gegen halb 12 Uhr Mittag fünf Personen in einem österreichischen Auto samt Anhänger auf der bayerischen Autobahn A8. Die Polizei kontrollierte den Fahrer in der Nähe von Teisendorf und es machte den Anschein, dass der 34-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand.