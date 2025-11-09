Geheimmission Song Contest: ORF-General in Israel

So läuft der weitere Abstimmungsplan

Wie geht es jetzt weiter? Am 5. Dezember wird bei einem Treffen der Rundfunkchefs zuerst über die neuen Statuten entschieden. Werden diese angenommen, ist eine zweite Abstimmung über Israel hinfällig. Nur bei einem negativen Ausgang muss dann ein weiteres Votum über die Teilnahme oder den Ausschluss entscheiden.