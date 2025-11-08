Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Krokodilstränen | Mahrer: Alles falsch gemacht

Guten Morgen Newsletter
(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER / APA / picturedesk.com)

Krokodilstränen. Was regt die Menschen in Österreich derzeit am meisten auf? Man schaue auf die Leserbriefseiten in der „Krone“, die Postings auf krone.at: In der unrühmlichen Hitparade auf den vordersten Plätzen landet die Gesundheitsmisere (Peter Filzmaiers Sicht dazu heute in der „Krone“), auf die nach dem tragischen Tod einer Oberösterreicherin durch ein Organisationsversagen in den Spitälern ein Schlaglicht fällt. Was der Politik dazu einfiel? Ein „Arbeitskreis“. Empört sind die Menschen auch über die Bonzengehälter in der Wirtschaftskammer, wo man sich von Präsident Mahrer abwärts irre Gehälter zubilligt, während die Wirtschaft, die von der Kammer vertreten wird, lahmt. Und Aufregerthema bleibt der Niedergang der Sozialdemokratie, der eine Umfrage nur noch 17 Prozent zuweist. Die Schuld am Absturz unter Andreas Babler wird in seinem Umfeld und manchen Publikationen nicht beim Parteichef gesucht, sondern bei kritischen Medien wie der „Krone“. Inserate werden verteufelt und Unterstellungen übelster Art serviert, selbst aus der konservativen Ecke Krokodilstränen für Babler vergossen. Wollen diese Kreise, die von einer FPÖ-ÖVP-Staatsführung träumen, lieber die SPÖ weiter schwächeln lassen, weil eine stärkere, weniger linke Sozialdemokratie ohne Babler an der Spitze solche Träume und Pläne durchkreuzen könnte?

0 Kommentare

Mahrer: Alles falsch gemacht. Also sagte Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer zu seinen Fiasko-Tagen im Radio-Interview: „Ich habe sehr viel reflektiert die letzten 24 Stunden, auch sehr selbstkritisch.“ Und er gesteht, „wir haben Fehler gemacht, ich auch“. Es seien „in der Hitze des Gefechts Fehler in der Kommunikation“ gemacht worden. Man kann es so wie Mahrer „Fehler“ nennen. Viele, ganz besonders die wütenden Zwangs-Kammer-Mitglieder, aber auch immer mehr Kammerfunktionäre sprechen nicht von einem „Fehler“, vielmehr habe der Präsident der Wirtschaftskammer alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Zunächst den Mitarbeitern ein fettes 4,2-Prozent-Gehaltsplus zubilligen, während so gut wie alle anderen Lohnverhandlungen in Österreich bisher teils nur knapp über einem Prozent abgeschlossen wurden. Sich dann darüber wundern, dass Riesenaufregung entsteht. Dann ein laut Eigendefinition „Machtwort“ sprechen und die Halbierung der 4,2 Prozent zu verkünden... Bis man rasch draufkommt, dass er damit nur die halbe Wahrheit gesagt hat, weil die 4,2-Prozent-Erhöhung nur um ein halbes Jahr verschoben wurde. Ja, auch „von einer falschen Einschätzung der Entwicklung“ sprach Mahrer am Samstag in Ö1. Und davon, dass er nun „genauer zuhören“ werde. Auweia! „Reflektieren“ – siehe oben – hätte er nicht erst in den letzten 24 Stunden müssen. „Zuhören“ längst schon. „Die Entwicklung richtig einschätzen“ - auch das wäre die Aufgabe eines Präsidenten, der mehr als 15.000 Euro pro Monat kassiert (und darüberhinaus, wie er auch im Interview vorrechnete, weitere 13.500 Euro monatlich als ÖVP-Wirtschaftsbund-Chef und Nationalbank-Präsident). „An mir kann man sich auch gerne abarbeiten“, hatte der Präsident im Interview gemeint, um sich damit, wie er glauben machen will, schützend vor die WKO-Mitarbeiter zu stellen. Einen Rücktritt schloss Mahrer trotz aller Fehlleistungen allein in dieser Woche am Samstag noch aus. Noch.

Kommen Sie gut durch den Sonntag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Kremlchef Wladimir Putin (links) setzt bei seiner Strategie auch gerne auf die Hasstiraden ...
Es wird zu gefährlich
EU will mit Wucht gegen Putins Lügen vorgehen
Der Wirtschaftskammer-Boss hat viele Funktionäre verärgert.
Entsetzen in der WKO
„Desaster“ – jetzt gerät Mahrer intern unter Druck
Petra Hruska (55) kam mit acht Monaten ins SOS-Kinderdorf in Hinterbrühl.
Krone Plus Logo
Das große Interview
Wie ging’s Ihnen im SOS-Kinderdorf, Frau Hruska?
Die Verkehrspolizei Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen.
Schwerer Unfall
Linienbus erfasst mehrere Menschen – Frau tot
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
„Krone“-Kommentar
Mahrers „Fehler“:  Alles falsch gemacht
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
117.945 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
116.218 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
103.745 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Mehr Guten Morgen Newsletter
Es wird zu gefährlich
EU will mit Wucht gegen Putins Lügen vorgehen
Trotz Waffenruhe
Israel attackiert Gazastreifen und Libanon: Tote
Krone Plus Logo
Sparen bei Kindern
„Zurück an den Herd, aber ohne Prämie“
Entsetzen in der WKO
„Desaster“ – jetzt gerät Mahrer intern unter Druck
Kraftwerke im Visier
Schlimmstenfalls muss Kiew geräumt werden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf