Weniger als jeder zweite Lehrer voll ausgebildet

Insgesamt waren für das laufende Schuljahr knapp 4100 Vollzeitstellen ausgeschrieben, das ist ein Rückgang von 600 im Vergleich zum Vorjahr. Fast 5800 Personen wurden neu angestellt. Laut Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) scheint die schlimmste Phase des Lehrkräftemangels „überwunden zu sein“. Er möchte nun dafür sorgen, „dass das Bachelorstudium vor Beschäftigungsbeginn in der Schule abgeschlossen werden muss“. Der Anteil der Lehramtsstudierenden bei den Neuanstellungen ist im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gestiegen. Im Schuljahr 2022/23 hatten noch 56 Prozent der neu angestellten Pädagoginnen und Pädagogen eine volle Lehrausbildung.