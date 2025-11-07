Nullnummer stoppt Serie der Salzburg Frauen

Die Frauen von Red Bull Salzburg haben in der Bundesliga gegen den LASK ein 0:0 geholt. Trotz Chancenplus reichte es am Ende daheim nicht für den fünften Sieg in Serie. In einer Woche geht es zu Wacker Innsbruck.
Vier Spiele konnten Salzburgs Frauen in der Bundesliga zuletzt in Folge gewinnen. Diese gute Serie, die die Salzburgerinnen sogar bis auf den dritten Tabellenplatz hievte, wurde Freitagabend im Heimspiel gegen LASK aber gestoppt. In der Akademie in Liefering gab es unter Flutlichtatmosphäre nur ein 0:0 gegen den LASK. „Wir können mit dem Unentschieden leben. Es ist ein gewonnener Punkt, wenngleich wir die Chancen für drei Zähler hatten und eigentlich keine Gelegenheiten zugelassen haben“, meinte Trainer Dusan Pavlovic. Denn in der Tat hatte sein Team ein klares Chancenplus, fand jedoch in der gegnerischen Torfrau seinen Meister. Der LASK konnte nicht verstecken, dass er heuer die drittschwächste Offensive hat.
„Es war insgesamt eine ziemlich gute Teamleistung, wir machen weiter“, sagte der 40-Jährige. Den dritten Platz ist Salzburg dadurch aber wieder los. Durch den Sieg von Sturm Graz gegen die Vienna (3:2) rutschte man zurück auf Rang vier. Am kommenden Freitag geht es für Salzburg im Cup auswärts bei Wacker Innsbruck weiter.
ADMIRAL Frauen Bundesliga: Red Bull Salzburg – LASK 0:0. – Red Bull Salzburg (4-4-2): Ritter; Laura Spinn, Hamzic, Schirmbrand, Lutz (58. Schimm); Grabovac, G. Spinn, D’Angelo (58. Krassnig), Illinger (82. Krinzinger); Crnoja (77. Orkic), Kobler (58. Grünwald). – Akademie Liefering, 150, Leitinger. – Sturm – Vienna 3:2 (2:1).
