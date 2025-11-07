Nullnummer stoppt Serie der Salzburg Frauen

Vier Spiele konnten Salzburgs Frauen in der Bundesliga zuletzt in Folge gewinnen. Diese gute Serie, die die Salzburgerinnen sogar bis auf den dritten Tabellenplatz hievte, wurde Freitagabend im Heimspiel gegen LASK aber gestoppt. In der Akademie in Liefering gab es unter Flutlichtatmosphäre nur ein 0:0 gegen den LASK. „Wir können mit dem Unentschieden leben. Es ist ein gewonnener Punkt, wenngleich wir die Chancen für drei Zähler hatten und eigentlich keine Gelegenheiten zugelassen haben“, meinte Trainer Dusan Pavlovic. Denn in der Tat hatte sein Team ein klares Chancenplus, fand jedoch in der gegnerischen Torfrau seinen Meister. Der LASK konnte nicht verstecken, dass er heuer die drittschwächste Offensive hat.