Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Europa League

Terzic: „Ich wusste, dass ich treffen werde“

Salzburg
07.11.2025 16:45
Matchwinner gegen die Go Ahead Eagles: Aleksa Terzic.
Matchwinner gegen die Go Ahead Eagles: Aleksa Terzic.(Bild: Tröster Andreas)

Aleksa Terzic war im Duell mit den Go Ahead Eagles Matchwinner für den FC Red Bull Salzburg. Der serbische Verteidiger kündigte sein Tor schon vor der Begegnung an und ordnete im Gespräch mit der „Krone“ seine Leistung in der Europa League ein.

0 Kommentare

Erst ein feiner Stanglpass beim 1:0 von Yorbe Vertessen und wenig später ein traumhafter Abschluss ins Kreuzeck zum 2:0 – Aleksa Terzic hatte beim Europa-League-Sieg der Bullen gegen die Go Ahead Eagles einen perfekten Abend. „Das war eines der besten Spiele in meiner Karriere. Es gehört zu meinen Top-3“, strahlte der Serbe im Anschluss im Gespräch mit der „Krone“.

Schon vor der Partie hatte der 25-Jährige das Gefühl, dass er eine tragende Rolle spielen wird. Deshalb kündigte er seinen Kollegen ein Tor an: „Ich wusste, dass ich treffen werde, weil ich im Training aktuell so viele Tore schieße.“ Jacob Rasmussen war begeistert: „Hut ab! Es vorher anzukündigen und dann durchzuziehen, ist nicht schlecht. Er hat es richtig gut gemacht.“

Lesen Sie auch:
Zwei „Bullen“-Torschützen in einem Bild: Yorbe Vertessen und Aleksa Terzic
2:0 gegen Go Ahead
Europa-Bann gebrochen! Salzburg holt ersten Sieg
06.11.2025

Gegenüber Krätzig die Nase vorne
Terzic ist ein Beweis dafür, wie schnell es im Fußball gehen kann. Vor einigen Monaten stand er am Abstellgleis und sollte den Klub eigentlich verlassen, weil die Bullen Frans Krätzig als Linksverteidiger einplanten. Doch der Serbe blieb hier und hat dem vorher hochgelobten Neuzugang mittlerweile den Rang abgelaufen. Auf Kampfansagen in Richtung seines Konkurrenten verzichtet er, meint nur: „Ich hoffe, dass ich weiterhin spielen werde.“

Die Chancen dürften nach seinem Gala-Auftritt ganz gut stehen. Obwohl Thomas Letsch seinen Schützling auch für sein Verhalten, wenn er nicht am Platz steht, lobte: „Selbst wenn Aleksa nicht spielt, ist er voll dabei und freut sich für das Team. Das zeichnet ihn aus.“

Lesen Sie auch:
Thomas Letsch (Salzburg-Trainer)
Letsch zu „Bullen“-2:0
„Spiele zu gewinnen, das fühlt sich immer gut an!“
06.11.2025

Sonntag (17) treffen die Bullen im Bundesliga-Schlager auswärts auf Sturm. Terzic weiß, was es gegen den amtierenden Meister braucht: „Wir müssen dieses Siegesgefühl beibehalten und uns so wie am Donnerstag am Platz gegenseitig unterstützen.“

Porträt von Philip Kirchtag
Philip Kirchtag
Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
152.935 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
109.875 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
95.378 mal gelesen
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf