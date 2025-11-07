Terzic: „Ich wusste, dass ich treffen werde“

Gegenüber Krätzig die Nase vorne

Terzic ist ein Beweis dafür, wie schnell es im Fußball gehen kann. Vor einigen Monaten stand er am Abstellgleis und sollte den Klub eigentlich verlassen, weil die Bullen Frans Krätzig als Linksverteidiger einplanten. Doch der Serbe blieb hier und hat dem vorher hochgelobten Neuzugang mittlerweile den Rang abgelaufen. Auf Kampfansagen in Richtung seines Konkurrenten verzichtet er, meint nur: „Ich hoffe, dass ich weiterhin spielen werde.“