Delfine in verdrecktem Freizeitpark zurückgelassen

Die Dolphin Company, die auf der ganzen Welt mehr als 30 Wasserparks betrieb, meldete bereits im März Konkurs an. Die Tiere wurden in den Wasserbecken im Gulf World Marine Park in Panama City Beach einfach zurückgelassen. Die Filteranlagen der Pools fielen daraufhin aus – bis die elf Delfine in einer grünen, dreckigen Brühe schwimmen mussten. „Es war das schmutzigste Wasser, das wir je gesehen haben“, zeigten sich Aktivisten von Tidebreakers auf Instagram schockiert.