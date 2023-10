Mehr als 150 Delfine im Amazonas-Gebiet verendet

Beide Arten stehen auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN). Im Tefé-See sind jetzt schätzungsweise zehn Prozent der Delfine verwendet. Der See liegt im Herzen des Amazonas-Gebiets im Nordwesten Brasiliens an der Mündung des gleichnamigen Flusses in den Amazonas. Eine schwere Dürre und hohe Temperaturen hatten zu Niedrigwasser in Flüssen und einem Fischsterben geführt. Das Sterben der Tiere wirke sich auf das „gesamte lokale Ökosystem“ aus, warnte Mariana Paschoalini Frias vom WWF.