Über oder unter Inflation – das ist hier die Frage

„Sind seit vier, fünf Jahren in einer Krise“

Rainer Trefelik, Bundesspartenobmann der WKÖ, betonte im Vorfeld der Verhandlungen, dass man sich die Situation so nicht gewünscht hatte: „Wir müssen nun eine Lösung in schwierigen Zeiten finden. Ich komme mir wie in einer Dauerschleife vor, weil ich mich immer wiederhole, aber wir sind leider seit vier, fünf Jahren in einer Krise.“