Gehaltspoker im Handel

Über oder unter Inflation – das ist hier die Frage

Innenpolitik
06.11.2025 11:18
Rund 430.000 Handelsangestellte und 20.000 Lehrlinge betreffen die Kollektivvertragsverhandlungen.
Rund 430.000 Handelsangestellte und 20.000 Lehrlinge betreffen die Kollektivvertragsverhandlungen.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Am Donnerstag starten die Kollektivvertragsverhandlungen für die Angestellten im Handel. Die Gewerkschaft GPA forderte im Vorfeld ein Gehaltsplus über der Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate von 3 Prozent. Die WKÖ will „in unaufgeregter Weise“ verhandeln, um Arbeitsplätze und Betriebe zu erhalten.



Aufgrund der hohen Inflation musste der eigentlich für zwei Jahre abgeschlossene Handelskollektivvertrag aufgeschnürt werden. Die Sozialpartner hatten im Vorjahr vereinbart, dass bei einer Inflationsrate von 3 oder mehr Prozent im Zeitraum Oktober 2024 bis September 2025 die KV-Erhöhung für 2026 neu verhandelt werden muss. Je nach Inflationsentwicklung hätte die KV-Gehaltserhöhung der Handelsangestellten für nächstes Jahr zwischen 2,8 und 2,9 Prozent betragen.

„Sind seit vier, fünf Jahren in einer Krise“
Rainer Trefelik, Bundesspartenobmann der WKÖ, betonte im Vorfeld der Verhandlungen, dass man sich die Situation so nicht gewünscht hatte: „Wir müssen nun eine Lösung in schwierigen Zeiten finden. Ich komme mir wie in einer Dauerschleife vor, weil ich mich immer wiederhole, aber wir sind leider seit vier, fünf Jahren in einer Krise.“

Das Balkendiagramm zeigt die jährlichen Steigerungen der Handels-Kollektivvertragsabschlüsse in Österreich von 2019 bis 2025 im Vergleich zur maßgeblichen Inflationsrate. Die Steigerungen liegen zwischen 1,5 % und 8,43 %. Für 2026 ist eine Neuverhandlung nötig, da die Inflation bei 3,0 % liegt. Quelle: APA.

GPA-Bundesgeschäftsführer Mario Ferrari sagte, man wolle die „Teuerung, die uns allen nicht schmeckt“, abgegolten bekommen. Allerdings verzeichne man auch einen leichten Aufschwung, der natürlich berücksichtigt werden müsse. Dennoch bräuchten auch die Angestellten im Handel eine Gehaltserhöhung, um mit ihrer Kaufkraft auch die Wirtschaft wieder zu stärken: „Das ist meiner Meinung nach der Weg aus einer Rezession.“

Wohl keine schnelle Einigung
Trefelik sagte, es gebe Diskussionsbedarf über die jeweiligen Einschätzungen: „Das Wifo meinte zuletzt, Österreich schleppt sich aus der Krise.“ Wie lange es dauern werde, bis man sich einigt, wollten die Verhandlungspartner nicht sagen: „Wir haben keine Glaskugel.“ Man rechnet allerdings nicht mit einer Einigung noch am Donnerstag.

Die Gewerkschaft fordert einen Abschluss über der Inflation, die Arbeitgeberseite will deutlich darunter liegen. Einmalzahlungen oder mehr Urlaubstage seien keine nachhaltige Lösung, so Ferrari. Die Vorstellung, dass hohe Abschlüsse wieder in die Wirtschaft zurückfließen, sei allerdings Wunschdenken, hält Trefelik dagegen. Man wolle den Fokus auf den Erhalt der Arbeitsplätze legen, die Belastung der Betriebe sei zuletzt deutlich gestiegen.

Porträt von Michaela Braune
Michaela Braune
Folgen Sie uns auf